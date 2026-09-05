Serhat Kılıç'ın Sevgilisi Karakola Götürüldü: Eren Vurdem Kameralara Siper Oldu - Son Dakika
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Serhat Kılıç'ın Sevgilisi Karakola Götürüldü: Eren Vurdem Kameralara Siper Oldu

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Oyuncu Serhat Kılıç'ın Kağıthane'deki evinde ölü bulunması sonrası olay yerinde gözyaşı ve gerilim vardı. Perşembe gününden beri haber alamadığı Kılıç'ın evinde acı manzarayla karşılaşan sevgilisi Özlem E., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken gözyaşlarına boğuldu. Adrese koşan oyuncu Eren Vurdem, şok içindeki Özlem E.'yi yalnız bırakmadı. Vurdem, binadan çıkışta kameraların önüne geçerek acılı kadına siper oldu.

Kağıthane'deki evinde cansız bedeni bulunan ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın vefatının ardından olay yerinde duygusal anlar yaşandı. Perşembe gününden itibaren Kılıç'tan haber alamadığı için eve giren ve cansız bedeniyle karşılaşan sevgilisi Özlem E., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken gözyaşlarına boğuldu.

EREN VURDEM KAMERALARA KARŞI SİPER OLDU

Acı haberin ardından adrese gelen Kılıç'ın Söz dizisinden rol arkadaşı oyuncu Eren Vurdem, derin bir şok ve üzüntü yaşayan Özlem E.’yi yalnız bırakmadı. Karakola götürülmek üzere binadan çıkarıldığı sırada basın mensuplarının görüntü almasını engellemek isteyen Vurdem, Özlem E.’ye adeta siper oldu.

KARAKOLA GÖTÜRÜLÜRKEN ZOR ANLAR YAŞADI

Görüntülenmek istemeyen Özlem E.’nin koluna girerek ona destek olan Eren Vurdem, basın mensuplarının soruları karşısında acılı kadını korumak için yoğun çaba sarf etti. 

Yaşadığı büyük şoku atlatamayan ve ayakta durmakta güçlük çeken Özlem E., polis ekipleri eşliğinde ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Son Dakika Serhat Kılıç Serhat Kılıç'ın Sevgilisi Karakola Götürüldü: Eren Vurdem Kameralara Siper Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serhat Kılıç'ın Sevgilisi Karakola Götürüldü: Eren Vurdem Kameralara Siper Oldu - Son Dakika
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