Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi - Son Dakika
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Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi

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Ankara’da bir vatandaş, aracında dondurma yediği esnada karşılaştığı kaldırımda yürüyen kalabalık grubun arasındaki kişinin kim olduğunu merak etti. Araç kamerasının kaydını geri saran vatandaş, yanından geçen kişinin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olduğunu fark etti. Vatandaş, o anları esprili bir notla paylaştı.

Ankara sokaklarında kaydedilen bir araç kamerası görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Aracında dondurma yiyen bir vatandaş, kaldırımda yürüyen ve 5-6 kişilik bir ekibin eşlik ettiği kişiyi fark etti.

KAMERAYI GERİ SARINCA GÖZLERİNE İNANAMADI

Grubun arasındaki kişinin kim olduğunu merak eden vatandaş, o anları teyit etmek için aracının geçmiş kamera kayıtlarını yeniden izledi. Görüntüyü geri sardığında kaldırımda yürüyen kişinin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olduğunu gördü.

Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi

O ANLARI ESPİRİLİ BİR NOTLA PAYLAŞTI

Fidan’ın korumalarıyla birlikte yürüdüğü anları kameradan kesinleştiren vatandaş, kaydı sosyal medya hesabından esprili bir notla paylaştı.

Paylaşımında İstanbul’un Cihangir semtinde şarkıcı Teoman’ın sokakta görülmesine gönderme yapan kullanıcı, “Az önce arabada dondurma yerken yürüyerek yanımdan Hakan Fidan geçti. Neymiş Cihangir'de Teoman denk geliyormuş, Ankara'nın tırnağı olamazsınız” ifadelerini kullandı.

Söz konusu görüntü ve paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi

Hakan Fidan, Otomobil, Ankara, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Hakan Fidan Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Geleceğin Cumhurbaşkanı geziyor.. 2 1 Yanıtla
  • 0206 0206:
    Adam gibi adam Hakan Fidan 3 0 Yanıtla
  • Hakki Devran Hakki Devran:
    Tam tersi olsaydı:) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi - Son Dakika
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