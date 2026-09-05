Diyanet’te dikkat çeken atamalar: Çok sayıda müftü görevden alındı - Son Dakika
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Diyanet’te dikkat çeken atamalar: Çok sayıda müftü görevden alındı

Diyanet’te dikkat çeken atamalar: Çok sayıda müftü görevden alındı
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararlara göre 6 il müftüsü görevden alınırken, çok sayıda ilde müftülerin görev yerleri değiştirildi. Diyanet Akademisi Başkanlığı’nda da değişikliğe gidilerek görevden alınan Doç. Dr. Enver Osman Kaan’ın yerine Prof. Dr. Ahmet Bostancı atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nda kapsamlı değişikliğe gidildi. 6 il müftüsü görevden alınırken, çok sayıda ile yeni müftüler atandı. Diyanet Akademisi Başkanlığı görevinde de değişiklik yapıldı.

6 İL MÜFTÜSÜ GÖREVDEN ALINDI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci maddesi gereğince alınan kararla görevden çıkarılan il müftüleri şöyle:

Bilecik: Ahmet Dilek

Karabük: Ali Erhun

Kocaeli: Mehmet Sönmezoğlu

Nevşehir: Kazım Güzel

Zonguldak: İbrahim Halil Demir

Konya: Ali Öge

BİLECİK VE TUNCELİ’YE YENİ MÜFTÜ

Atama kararları kapsamında Bilecik İl Müftülüğüne Yusuf Dikmen, Tunceli İl Müftülüğüne ise Fethullah Yavuz getirildi.

Iğdır ve Kilis’te de karşılıklı görev değişimi yapıldı. Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt Iğdır’a, Iğdır İl Müftüsü Zahit Demirel ise Kilis’e atandı.

Karabük İl Müftülüğüne Mustafa Yavuz, Kocaeli İl Müftülüğüne Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Bolu İl Müftülüğüne ise Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay getirildi.

Diyanet’te dikkat çeken atamalar: Çok sayıda müftü görevden alındı

MÜFTÜLERİN GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİ

Atama kararlarıyla Giresun İl Müftülüğüne Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, Hakkari İl Müftülüğüne Recep Eren atandı.

Niğde İl Müftülüğüne Kars İl Müftüsü Yavuz Yıldız, Kars İl Müftülüğüne ise Selami Aykul getirildi.

Nevşehir İl Müftülüğüne Gümüşhane İl Müftüsü Hayri Erenay, Gümüşhane İl Müftülüğüne Karaman İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Karaman İl Müftülüğüne Isparta İl Müftüsü Muharrem Biçer atandı.

Isparta İl Müftülüğüne Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş, Kırklareli İl Müftülüğüne Aksaray İl Müftüsü Veysel Işıldar, Aksaray İl Müftülüğüne ise Ali Efe getirildi.

Diyanet’te dikkat çeken atamalar: Çok sayıda müftü görevden alındı

ZONGULDAK, BAYBURT VE KONYA’DA DA DEĞİŞİKLİK

Zonguldak İl Müftülüğüne Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, Bayburt İl Müftülüğüne Basri Bektaş atandı.

Konya İl Müftülüğüne Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, Diyarbakır İl Müftülüğüne Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Erzincan İl Müftülüğüne ise Selim Yazıcı getirildi.

DİYANET AKADEMİSİ BAŞKANI DA DEĞİŞTİ

Atama kararındaki bir diğer dikkat çeken değişiklik ise Diyanet Akademisi Başkanlığı'nda yaşandı.

Karara göre Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan görevden alındı. Kaan’dan boşalan Diyanet Akademisi Başkanlığı görevine ise Prof. Dr. Ahmet Bostancı atandı.

Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlarla Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çok sayıda il müftülüğünde görev değişikliği yapılmış oldu.

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