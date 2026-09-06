Merih Demiral’ın eşinden kafa karıştıran hamle: Tek kalemde soyadını kaldırdı - Son Dakika
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Merih Demiral’ın eşinden kafa karıştıran hamle: Tek kalemde soyadını kaldırdı

Merih Demiral’ın eşinden kafa karıştıran hamle: Tek kalemde soyadını kaldırdı
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Milli futbolcu Merih Demiral’ın eşi Heidi Lushtaku, Instagram profilinden "Demiral" soyadını kaldırdı. Bu sürpriz hamle boşanma iddialarını gündeme getirdi. Kosova doğumlu olan ve daha önce Türkiye-Kosova maçı sonrası "90 dakika boşandım" esprisiyle dikkat çeken İsveçli modelin soyadını silmesi kafa karıştırdı. İki çocuk sahibi çiftten ayrılığa dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Milli futbolcu Merih Demiral’ın eşi Heidi Lushtaku, Instagram profilinde dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Hesabındaki "Demiral" soyadını silerek yeniden "Heidi Lushtaku" ismini kullanmaya başlayan ünlü model, ayrılık iddialarını alevlendirdi. Sosyal medya kullanıcıları "Ayrıldılar mı?" sorusunu sormaya başlasa da taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Merih Demiral’ın eşinden kafa karıştıran hamle: Tek kalemde soyadını kaldırdı

PROFİLİNDEKİ SOYADINI TEK KALEMDE SİLDİ

2021 yılında milli futbolcu Merih Demiral ile hayatını birleştiren Kosovalı model Heidi Lushtaku'nun dijital platformdaki hamlesi takipçilerinin gözünden kaçmadı. Uzun süredir profilinde "Heidi Demiral" adını taşıyan Lushtaku'nun, soyadını silerek bekarlık soyadına dönmesi evlilikte kriz yaşandığı söylentilerine yol açtı.

Merih Demiral’ın eşinden kafa karıştıran hamle: Tek kalemde soyadını kaldırdı

BOŞANMA İDDİALARINA SESSİZ KALDI

Boşanma dedikodularına rağmen, iki taraftan da iddiaları doğrulayan ya da yalanlayan resmi bir duyuru yapılmadı. İki çocuk sahibi olan çiftin evliliğinde yaşanan bu gelişme gizemini korurken, ayrılığa dair kesinleşmiş bir durum bulunmuyor.

"90 DAKİKA BOŞANDIM" PAYLAŞIMI YENİDEN GÜNDEMDE

Kosova asıllı İsveçli model ve sunucu, daha önce Türkiye ile Kosova arasında oynanan milli maçın ardından yaptığı esprili paylaşımla çok konuşulmuştu. Kosova'nın Türkiye'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşma sonrası "90 dakika boşandım" notunu düşen Heidi'nin bu yaklaşımı, son soyadı hamlesinin ardından yeniden akıllara geldi.

Merih Demiral’ın eşinden kafa karıştıran hamle: Tek kalemde soyadını kaldırdı

İKİ ÇOCUKLARI VAR

2021 yılında nikah masasına oturan Merih Demiral ve Heidi Lushtaku çiftinin bu evlilikten iki erkek çocukları bulunuyor. İlk çocuklarını 2022 yılında kucaklarına alan aile, ikinci çocuklarını ise Haziran 2024'te kucaklamıştı. Profildeki soyadı değişikliğinin geçici bir hamle mi yoksa evlilikteki bir krizin işareti mi olduğu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Milli futbolcu Merih Demiral, kariyerine Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ahli (El-Ehli) takımında devam ediyor. Milli futbolcu  2023 yılında transfer olduğu kulübüyle sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmıştı. 

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Son Dakika Merih Demiral Merih Demiral’ın eşinden kafa karıştıran hamle: Tek kalemde soyadını kaldırdı - Son Dakika

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