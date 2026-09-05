Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan 4 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları
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Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında görev değişikliklerini içeren atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığında 3 il müdürlüğüne yeni atamalar yapılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 2 il müdürü görevden alındı, 5 ile yeni müdür atandı. Milli Savunma Bakanlığında da bir genel müdür yardımcısı görevden alınırken, çeşitli kurumlara yeni isimler getirildi.

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlananda kararla, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Yalçın Çakar atandı.

Bakanlığın, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne İbrahim Emre Gürsoy ve Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Celal Baz getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Murat Uslu atandı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına ise yeniden Derya Örs atandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Kararla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kırklareli İl Müdürü Bilgin Özbaş ve Muğla İl Müdürü Yakup Kütük görevinden alındı.

Bakanlığın, Muğla İl Müdürlüğüne Nevşehir İl Müdürü Mahmut Selçuk, Nevşehir İl Müdürlüğüne Ankara İl Müdürü Cüneyd Özdemir, Ankara İl Müdürlüğüne Artvin İl Müdürü Nevim Öz, Adıyaman İl Müdürlüğüne Mesut Polat, Kilis İl Müdürlüğüne Çetin Tutaş getirildi.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığında (TOKİ) açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine ise Verda Gülsen Yaşar atandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Öte yandan kararla, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Murat Soykan görevinden alındı.

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında açık bulunan Doğu Bölge Müdürlüğüne ise Cengiz Altaş'ın ataması yapıldı.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde açık bulunan Genel Sekreter Yardımcılığına Tuğgeneral Murat Yetiş getirildi.

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