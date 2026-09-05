Savaş gemisinden 286 gün sonra inen ABD askerleri soluğu burada aldı - Son Dakika
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Savaş gemisinden 286 gün sonra inen ABD askerleri soluğu burada aldı

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İran Savaşı nedeniyle ABD Donanması’na ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinde görev yapan 5 bin mürettebat, 286 günlük zorlu deniz görevinin ardından Tayland’ın Pattaya kentinde karaya çıktı. Aylar süren askerî disiplinin ardından nefes alma fırsatı bulan denizcilerin tatil tercihleri dikkat çekti; hem kadın hem de erkek askerler karaya ayak basar basmaz soluğu güzellik merkezlerinde alıp pedikür yaptırdı.

ABD Donanması’na ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yaklaşık 5 bin kişilik mürettebatından bazı askerler, 286 gün süren deniz görevinin ardından Tayland’ın Pattaya kentinde tatile gönderildi.  Askerlerin bir kısmı alışveriş merkezlerini gezerken, bazıları ise pedikür yaptırarak uzun görevin yorgunluğunu atmaya çalıştı.

286 GÜNÜN ARDINDAN İLK KEZ KARAYA ÇIKTILAR

USS Abraham Lincoln, 286 gün boyunca aralıksız denizde kaldıktan sonra 2 Eylül'de Tayland'a ulaştı. Yaklaşık 5 bin kişilik mürettebat için Pattaya ziyareti, uzun görevin ardından verilen dinlenme molası oldu.

Savaş gemisinden 286 gün sonra inen ABD askerleri soluğu burada aldı

PEDİKÜR İÇİN SALONDA SIRA OLDULAR

Askerlerin Pattaya'daki Colour Nail adlı salonda pedikür yaptırması ise en dikkat çeken görüntülerden biri oldu. Erkek ve kadın askerlerin salonda pedikür yaptırdığı, bazı askerlerin ise sıra beklediği aktarıldı.

ALIŞVERİŞ VE BURGER MOLASI

Uzun deniz görevinin ardından karaya çıkan askerler yalnızca kişisel bakımla yetinmedi. Bazı mürettebat üyeleri alışveriş merkezlerini gezerken, kimi askerler de yeni çorap, kıyafet ve çeşitli ürünler satın aldı. Bazıları ise soluğu fast-food restoranlarında aldı.

Savaş gemisinden 286 gün sonra inen ABD askerleri soluğu burada aldı

Pattaya'daki işletmeler de binlerce ABD askerinin gelişini fırsata çevirmek için çeşitli kampanyalar düzenledi. Şehirdeki bazı mağaza ve restoranlarda askerlere özel indirimler uygulanırken, ziyaretin bölge ekonomisine hareketlilik getirmesi bekleniyor.

GECE KULÜBÜNDE SAHNEYE ÇIKIP DANS ETTİLER

Askerlerin tatil görüntüleri bununla da sınırlı kalmadı. USS Abraham Lincoln'deki denizciler ve deniz piyadeleri, Pattaya'nın merkezindeki gece kulüplerinden birinde eğlenirken görüntülendi. Bazı denizcilerin sahneye çıkarak müzik eşliğinde dans ettiği anlar da kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süre denizde görev yapan askerlerin karaya çıkar çıkmaz pedikür, alışveriş ve yemek gibi günlük aktivitelere yönelmesi, özellikle pedikür salonundaki görüntülerin sosyal medyada dikkat çekmesine neden oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Abraham Lincoln, Pattaya, Tayland, Kuaför, Tatil, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika ABD Savaş gemisinden 286 gün sonra inen ABD askerleri soluğu burada aldı - Son Dakika

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