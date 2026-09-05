Asensio locada uzaklara daldı! Fenerbahçeliler aynı yorumu yaptı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler Skriniar'ın golüyle öne geçerken, siyah-beyazlılar Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle geri dönüşe imza atarak sezonun ilk derbisini kazandı.

DERBİYİ LOCADAN TAKİP ETTİ

Hafta boyunca bireysel çalışan ve sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Asensio, takımını yalnız bırakmadı. İspanyol futbolcu derbiyi locadan takip etti. Karşılaşma sırasında Asensio'nun bir süre uzaklara dalmış şekilde maçı takip ettiği görüldü.

“SEN OLSAYDIN BU MAÇ BÖYLE OLMAZDI”

Fenerbahçeli taraftarlar, Asensio'nun tribündeki görüntüsünün ardından yıldız futbolcunun yokluğuna dikkat çekti. Bazı taraftarlar, “Sen olsaydın bu maç böyle olmazdı” şeklinde yorumlar yaptı.