Asensio locada uzaklara daldı! Fenerbahçeliler aynı yorumu yaptı - Son Dakika
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Asensio locada uzaklara daldı! Fenerbahçeliler aynı yorumu yaptı

Asensio locada uzaklara daldı! Fenerbahçeliler aynı yorumu yaptı
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Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisi kadrosunda yer almayan Marco Asensio, mücadeleyi locadan takip etti. İspanyol yıldızın karşılaşmayı izlerken düşünceli görünen anları dikkat çekerken, Fenerbahçeli taraftarlar “Sen olsaydın bu maç böyle olmazdı” yorumlarında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler Skriniar'ın golüyle öne geçerken, siyah-beyazlılar Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle geri dönüşe imza atarak sezonun ilk derbisini kazandı.

DERBİYİ LOCADAN TAKİP ETTİ

Hafta boyunca bireysel çalışan ve sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Asensio, takımını yalnız bırakmadı. İspanyol futbolcu derbiyi locadan takip etti. Karşılaşma sırasında Asensio'nun bir süre uzaklara dalmış şekilde maçı takip ettiği görüldü.

Asensio locada uzaklara daldı! Fenerbahçeliler aynı yorumu yaptı

“SEN OLSAYDIN BU MAÇ BÖYLE OLMAZDI”

Fenerbahçeli taraftarlar, Asensio'nun tribündeki görüntüsünün ardından yıldız futbolcunun yokluğuna dikkat çekti. Bazı taraftarlar, “Sen olsaydın bu maç böyle olmazdı” şeklinde yorumlar yaptı.

Marco Asensio, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Asensio locada uzaklara daldı! Fenerbahçeliler aynı yorumu yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Büşra çevik Büşra çevik:
    Bir galatasaray taraftarı olarak soruyorum, fenerbahçe şampiyonluğu hak ediyor mu. 1 1 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    Beşiktaş ın yaptığı rafa Silva hatasını Fenerbahçe asensio da yapıyor. yıldız futbolcu ya biraz telorans tanıyıp gaza getirmek lazım. 1 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    ismailden hoca, irfancan on Numara, lukakudan forvet, samedo Dan sag bek, kerem den sol forvet olmaz, olmadi ve olmayacak. 1 0 Yanıtla
  • ATA REİSS ATA REİSS:
    bu fenerde para var ama akıl yok 0 0 Yanıtla
  • Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    Biz yrrk yeneriz diye düşünmüştür :) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Asensio locada uzaklara daldı! Fenerbahçeliler aynı yorumu yaptı - Son Dakika
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