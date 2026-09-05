Derbide Vlahovic'ten olay hareket! Fenerbahçe taraftarı delirdi
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Dusan Vlahovic ile Milan Skriniar arasında yaşanan gerginlik dikkat çekti. Tartışma sırasında Vlahovic'in yaptığı el hareketinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Sırp golcüye maç sonrasında disiplin cezası verilip verilmeyeceğini sorguladı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde Milan Skriniar ile Dusan Vlahovic arasında tansiyon yükseldi.
VLAHOVIC'TEN DİKKAT ÇEKEN HAREKET
İki futbolcunun karşı karşıya geldiği gerginlik sırasında Vlahovic'in Skriniar'a doğru yaptığı el hareketi dikkat çekti. Tartışmanın büyümesi üzerine diğer futbolcular da araya girdi. Hakem Halil Umut Meler yaşananların ardından Skriniar, Ederson ve Vlahovic'e sarı kart gösterdi.
FENERBAHÇE TARAFTARI CEZAYI SORGULADI
Vlahovic'in hareketini sportmenliğe aykırı bulan Fenerbahçeli taraftarlar, maçın ardından Sırp futbolcunun PFDK'ya sevk edilip edilmeyeceğini ve olası bir sevk halinde kaç maç ceza alabileceğini sorguladı.
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