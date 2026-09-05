Derbide ortalık karıştı! Skriniar ile Vlahovic birbirine girdi - Son Dakika
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Derbide ortalık karıştı! Skriniar ile Vlahovic birbirine girdi

Derbide ortalık karıştı! Skriniar ile Vlahovic birbirine girdi
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tansiyon bir anda yükseldi. Fenerbahçeli Milan Skriniar ile Beşiktaşlı Dusan Vlahovic arasında yaşanan tartışmada iki futbolcu karşı karşıya gelirken, diğer oyuncular da araya girdi. Yaşananların ardından Skriniar, Ederson ve Vlahovic sarı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde saha içinde gerginlik yaşandı.

SKRINIAR İLE VLAHOVIC KARŞI KARŞIYA GELDİ

Mücadelenin bir bölümünde Milan Skriniar ile Dusan Vlahovic arasında tansiyon yükseldi. İki futbolcunun karşı karşıya gelmesinin ardından diğer oyuncular da olaya dahil oldu. Saha içindeki gerginlik, futbolcuların araya girmesiyle sona erdi.

3 FUTBOLCUYA SARI KART

Hakem Halil Umut Meler, yaşananların ardından kartlarına başvurdu. Fenerbahçe'den Milan Skriniar ve Ederson, Beşiktaş'tan ise Dusan Vlahovic sarı kart gördü.

Dusan Vlahovic, Milan Skriniar, Fenerbahçe, Tansiyon, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbide ortalık karıştı! Skriniar ile Vlahovic birbirine girdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Erol Güneşli Erol Güneşli:
    Var Nerde Varmı Yokmu Belli degil 1 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Ağlaklar kudurdu, ceza üstüne caze uploading 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Derbide ortalık karıştı! Skriniar ile Vlahovic birbirine girdi - Son Dakika
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