Gazeteci Oya Lale Arslan, yayınları nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Gazeteci Oya Lale Arslan, yayınları nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gazeteci Oya Lale Arslan, yayınları nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Gazeteci Oya Lale Arslan, sosyal medya ve YouTube'daki yayınları gerekçe gösterilerek 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlamalarıyla tutuklandı.

(ANKARA) - Gazeteci Oya Lale Arslan, sosyal medya ve YouTube'daki yayınları gerekçe gösterilerek "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlamalarıyla tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Oya Lale Arslan hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Arslan hakkında sosyal medya ve YouTube platformundaki yayın ve paylaşımları nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesi kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan Arslan'ın ikametinde yapılan aramada dijital materyallere el konulduğu bildirildi.

Mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen Arslan'ın, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gazeteci Oya Lale Arslan, yayınları nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

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