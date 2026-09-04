Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi - Son Dakika
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Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi. Gökçek'in adliyeye sakız çiğneyerek girmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine geçen hafta re'sen başlattığı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye geldi. Adliye önünde basın ordusu tarafından karşılanan Gökçek'in sakız çiğneyerek içeri girmesi dikkatlerden kaçmadı. 

AĞIREL TANIK SIFATIYLA DİNLENMİŞTİ

İddiaları gündeme getiren Gazeteci Murat Ağırel pazartesi günü tanık sıfatıyla savcılığa ifade vermişti. Ağırel, haberlerinde Melih Gökçek’in eşi Hülya Gökçek ve oğlu Ahmet Gökçek’e ait Almanya Düsseldorf merkezli "Hamag" isimli bir şirketin bulunduğunu, sıfır ciro ve çalışanla kurulan bu şirketin kısa sürede milyonlarca euroluk AVM ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunduğunu öne sürmüştü.

GÖKÇEK: VEREMEYECEĞİM HESABIM YOKTUR

Hakkındaki iddiaları daha önce kesin bir dille reddeden Melih Gökçek, "Allah’ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Ankara Başsavcılığı, Ankara Adliyesi, Melih Gökçek, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Serdengeçti Serdengeçti:
    o kadar ki emin hiç bir şey olmayacağına 6 0 Yanıtla
  • özgür Akdeniz özgür Akdeniz:
    jelibondur o 5 0 Yanıtla
  • caps lock caps lock:
    Adam 2 haftada aklandı zaten gelse ne olur. 4 0 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu Gültekin Konukcu:
    Diğer tarafta sakız çiğnetirler 3 0 Yanıtla
  • Yüksel Ata Yüksel Ata:
    E hani nerede ters kelepçe...? 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi - Son Dakika
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