Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, kadına şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından hakkındaki davalar sonuçlanana kadar CHP MYK üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

10 yıllık hayat arkadaşı Özlem Şanver’e yönelik şiddet görüntüleri ve iddiaları ile gündeme gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, hakkındaki adli süreçler tamamlanana kadar MYK üyeliğinden ve genel başkan yardımcılığından istifa ettiğini duyurdu.

HAKKINDA ŞİDDET İDDİALARI VARDI 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla göreve dönmesinin ardından oluşturulan yönetimde CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Berhan Şimşek, kadına şiddet iddialarının odağında yer alıyordu. 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver, Nisan 2026’da fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını belirterek yargıya başvurmuştu.

4 AY SUREYLE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞTİ

Şanver’in şikayetini değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkesi, 6284 sayılı Kanun kapsamında Berhan Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri uygulanmasına karar vermişti. Söz konusu tedbir kararının süresi daha sonra mahkemece 2 ay daha uzatılmıştı.

Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI 

Olayla ilgili Mercek TV tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyunda büyük tepki topladı. Görüntülerde Berhan Şimşek'in, evin bahçesinde Özlem Şanver'in ayağına tekme attığı ve Şanver'in "Bırak beni" çığlıklarına aldırış etmeden genç kadını zorla evin içine soktuğu anlar kaydedilmişti. 

Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

O GÖRÜNTÜ İSTİFA GETİRDİ

Görüntülerin medyaya yansıması ve tepkilerin büyümesi üzerine açıklama yapan Berhan Şimşek, hakkındaki davalar sonuçlanana kadar CHP MYK üyeliğinden ve genel başkan yardımcılığından istifa ettiğini bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kadına şiddet, Berhan Şimşek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ünal yalçın ünal yalçın:
    CHP ye bu adam yakışır. 5 1 Yanıtla
  • sa987654321 sa987654321:
    kadına şiddetmi,yav arkadaş ne şiddeti,bu hersey tekrar gb 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor
Hamzabeyli’de 708 gram kaçak altın ele geçirildi Hamzabeyli'de 708 gram kaçak altın ele geçirildi
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Trump’tan “Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı’na alternatif olarak tanıtıyor“ haberine “Harika“ yorumu Trump'tan "Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak tanıtıyor" haberine "Harika" yorumu
Türkiye’den Avrupa Parlamentosu’nda TSK’ya yönelik “iftiralara“ tepki Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nda TSK'ya yönelik "iftiralara" tepki
Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5’i ağır 13 yaralı Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı
Togg’dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası
Ellerini zincire sıkıştıran adamın 6 parmağı koptu Ellerini zincire sıkıştıran adamın 6 parmağı koptu
Eski bakan Denizolgun’un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt Eski bakan Denizolgun'un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman’ın ifadesine ulaşıldı Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman'ın ifadesine ulaşıldı

15:01
Adil Demirbağ transferinde sıcak gelişme Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptı
Adil Demirbağ transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptı
14:48
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
14:31
Pimi çekip bombayı patlatamadılar Galatasaray’da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
14:21
Marmara’da batan geminin yeri tespit edildi
Marmara'da batan geminin yeri tespit edildi
14:06
Güle güle Çağlar İşte yeni adresi
Güle güle Çağlar! İşte yeni adresi
13:49
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor’a sürpriz isim
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz isim
13:37
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
13:25
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı 12 yıl 2 aya kadar hapsi istendi
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı! 12 yıl 2 aya kadar hapsi istendi
13:09
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz’ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
13:04
Okul katliamı davasında ilk duruşma Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
Okul katliamı davasında ilk duruşma! Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
12:59
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 15:05:28. #7.13#
SON DAKİKA: Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement