Galatasaray'da bir sakatlık daha! İkinci yarıya çıkamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'da bir sakatlık daha! İkinci yarıya çıkamadı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir deplasmanında Victor Osimhen'in sakatlanmasıyla sarsılan Galatasaray'a bir kötü haber de Mario Lemina'dan geldi. İlk yarıda sorun yaşayan Gabonlu futbolcu ikinci yarıya çıkamazken, yerine Abdülkerim Bardakcı oyuna dahil oldu.

Galatasaray'ın RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlıklar peş peşe geldi. İlk yarıda Victor Osimhen'in oyundan çıkmasının ardından Mario Lemina da yaşadığı sorun nedeniyle mücadeleye devam edemedi.

LEMINA İKİNCİ YARIYA ÇIKMADI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mario Lemina, ilk yarıda fiziksel bir sorun yaşadı. Galatasaray teknik heyeti, deneyimli futbolcuyu ikinci yarıda sahaya sürmedi. Lemina'nın yerine ikinci yarının başlangıcında Abdülkerim Bardakcı oyuna dahil oldu.

Galatasaray'da bir sakatlık daha! İkinci yarıya çıkamadı

ÖNCE OSIMHEN, SONRA LEMINA

Sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın ilk bölümünde Victor Osimhen de sakatlanmış ve 33. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakmıştı.

Böylece Galatasaray, RAMS Başakşehir karşılaşmasında Osimhen ve Lemina olmak üzere iki önemli oyuncusunu yaşadıkları sorunlar nedeniyle değiştirmek zorunda kaldı.

DURUMU KONTROLLERİN ARDINDAN NETLEŞECEK

Mario Lemina'nın yaşadığı sorunun boyutuna ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor. Oyuncunun durumunun yapılacak kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da bir sakatlık daha! İkinci yarıya çıkamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Türkiye’de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha Kimse inanamadı Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
Sünneti saray törenine çevirdiler Annenin girişi ağızları açık bıraktı Sünneti saray törenine çevirdiler! Annenin girişi ağızları açık bıraktı
86 tonluk dev operasyon Milyarlarca dolarlık altın böyle taşındı 86 tonluk dev operasyon! Milyarlarca dolarlık altın böyle taşındı

21:55
Osimhen sakatlandı 5 gollü nefes kesen maçın galibi Galatasaray
Osimhen sakatlandı! 5 gollü nefes kesen maçın galibi Galatasaray
21:30
Berhan Şimşek’ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: ’Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
21:09
Sakatlanan Osimhen’den ilk açıklama geldi
Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama geldi
20:45
Osimhen’den müthiş gol Sevincin ardından sakatlık şoku
Osimhen'den müthiş gol! Sevincin ardından sakatlık şoku
20:27
Arap basınından çarpıcı iddia: İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti
Arap basınından çarpıcı iddia: İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti
20:15
Olaylı maçın faturası ağır oldu UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
20:08
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
20:03
Yemen ordusu Taiz’de stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisini Husilerden geri aldı
Yemen ordusu Taiz'de stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisini Husilerden geri aldı
18:30
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı
18:22
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek’ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 22:08:14. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'da bir sakatlık daha! İkinci yarıya çıkamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement