Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza - Son Dakika
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Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza

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UEFA, Olympique Lyon-Fenerbahçe maçının ardından Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında yürütülen disiplin sürecinde kararını açıkladı. Mason Greenwood'a 30 bin euro para cezası ve 1 maç ertelemeli men cezası verilirken, İngiliz yıldız Roma karşısında sahada olacak. 50 bin euro para cezasının yanı sıra 4 maç men cezası alan Matteo Guendouzi ise cezasının 2 maçını bu sezon çekecek ve Roma ile Aston Villa karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Olympique Lyon ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ardından başlatılan disiplin sürecine ilişkin kararlarını açıkladı. Sarı-lacivertli futbolcular Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood'un cezaları belli oldu.

Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza

GUENDOUZI'YE 4 MAÇ MEN CEZASI

UEFA, Matteo Guendouzi'ye 50 bin euro para cezası ve toplam 4 maç men cezası verdi. Fransız futbolcu, 4 maçlık cezanın 2 maçını bu sezon çekecek. Kalan 2 maçlık ceza ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak. Bu karar doğrultusunda Guendouzi, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Roma ve Aston Villa karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza

GREENWOOD ROMA MAÇINDA OYNAYACAK

Mason Greenwood'a ise 30 bin euro para cezası ve 1 maç ertelemeli men cezası verildi. Cezanın ertelemeli olması nedeniyle Greenwood, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşması olan Roma maçında sahada olabilecek.

Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza

UEFA'NIN KARARLARI

  • UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun açıkladığı cezalar şöyle:
  • Mason Greenwood: 30 bin euro para cezası + 1 maç ertelemeli men cezası.
  • Matteo Guendouzi: 50 bin euro para cezası + 4 maç men cezası. Cezanın 2 maçı bu sezon uygulanacak, kalan 2 maç ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak.

Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, Fenerbahçe, Roma, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Osman Kaan Osman Kaan:
    Hacıosmanoğlu yardım edememiş mi 11 12 Yanıtla
  • Hakan Yildiz Hakan Yildiz:
    simdi hesap vakti 5 14 Yanıtla
    Sami Göksu Sami Göksu:
    Kına varmı 19 3
  • Salih Akinci Salih Akinci:
    Fransızlarla beraber sevinen , içimizdeki Fransızlara selamlar. 7 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza - Son Dakika
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