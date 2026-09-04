Yüz ifadesine dikkat! 'Yakışıklı Mısırcı'yı illallah ettiren kadın - Son Dakika
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Yüz ifadesine dikkat! 'Yakışıklı Mısırcı'yı illallah ettiren kadın

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"Yakışıklı Mısırcı" olarak tanınan esnafı ziyaret eden başörtülü bir turistin göğüs dekolteli tercihi dikkatlerden kaçmadı. O anlarda mısırcının "Yok artık" dercesine yüz ifadesi de ekrana yansıdı.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan bir video, kullanıcılar arasında yoğun bir tartışma başlattı. "Yakışıklı Mısırcı" lakabıyla tanınan esnafın tezgahını ziyaret eden turistin tercih ettiği kıyafet dikkat çekti.

Yüz ifadesine dikkat! 'Yakışıklı Mısırcı'yı illallah ettiren kadın

MISIRCININ YÜZ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde, tezgah başında satış yapan mısırcının, müşteriyle diyalog kurduğu esnadaki şaşkın yüz ifadesi kameraya yansıdı. O anları şaşkınlıkla izleyen esnafın bakışları sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Yüz ifadesine dikkat! 'Yakışıklı Mısırcı'yı illallah ettiren kadın

"DAHA NELER GÖRECEĞİZ" 

Kısa sürede yüksek izlenme oranlarına ulaşan paylaşımın altına binlerce yorum yapıldı. Kullanıcılar, kıyafet tercihi ve yaşanan anlar karşısında "Daha neler göreceğiz" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüz ifadesine dikkat! 'Yakışıklı Mısırcı'yı illallah ettiren kadın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüz ifadesine dikkat! 'Yakışıklı Mısırcı'yı illallah ettiren kadın - Son Dakika
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