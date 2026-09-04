Leroy Sane'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle - Son Dakika
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Leroy Sane'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle

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Galatasaray'da son maçlarda yedek kalması nedeniyle mutsuz olduğu belirtilen Leroy Sane'den dikkat çeken bir hamle geldi. Alman yıldız, profilinde yer alan Galatasaray formalı fotoğrafını kaldırdı.

Galatasaray'da Leroy Sane cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Son dönemde yedek kalması nedeniyle mutsuz olduğu belirtilen Alman futbolcu, profilinde değişikliğe gitti.

GALATASARAY FORMALI FOTOĞRAFINI KALDIRDI

Sane, profilinde kullandığı Galatasaray formalı fotoğrafını kaldırdı. Yıldız futbolcunun bu hamlesi, forma süresinden memnun olmadığı yönündeki haberlerin ardından geldi.

Leroy Sane'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle

YEDEK KALMAKTAN RAHATSIZ

Sane'nin son dönemde ilk 11'de düzenli forma şansı bulamamasından rahatsız olduğu belirtilmişti. Alman yıldızın, "Ben 20 dakika oynayacak futbolcu değilim" düşüncesinde olduğu ve yaşadığı memnuniyetsizliği yöneticilerle paylaştığı öne sürülmüştü. Profilindeki Galatasaray formalı fotoğrafını kaldırması da bu gelişmelerin hemen ardından geldi.

Galatasaray, Leroy Sane, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Leroy Sane'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • maximusti35 maximusti35:
    osimhen’den sonra kadroya yazılacak 2. topçu sane’dir. 8 1 Yanıtla
  • Galatasaray10 Galatasaray10:
    ne alaka neden kizalim ki,adam hakli. adaletli ya okan sanki daha iyisi var gibi bu adami kesiyor saka gibi. avrupada bir türke yapılsa irkcilik derler 2 0 Yanıtla
  • yunus emre ozmen yunus emre ozmen:
    Okan yedek beklettiği adamları bir kez daha gözden geçirmeli Leroy yedek bekletilecek oyuncu değil bu yüzden gelmedi ve haklı sonuna kadar yıldız oyuncu küstürdün mü sekteye uğrarsın net... 1 0 Yanıtla
  • stanciu george stanciu george:
    Galatasaray forması ile bütün resimleri duruyor profilinde Galatasaray halen yazıyor ortalığı kariştırmak işiniz başka bir şey değil 0 0 Yanıtla
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