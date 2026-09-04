Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı - Son Dakika
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Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı

Türkiye\'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
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Bursaspor ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmada eşine az rastlanır bir hakem hatası yaşandı. İstanbulspor'un kullandığı taç atışının ardından ofsayt kararı veren hakem Ayberk Demirbaş'a iki takım futbolcuları da itiraz etti. Hatasını fark eden Demirbaş, oyunu hakem atışıyla yeniden başlattı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor ile İstanbulspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede futbol sahalarında nadir görülen bir pozisyon yaşandı.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 57. dakikasında İstanbulspor, rakip yarı alandan taç atışı kullandı. Pozisyonun devamında ofsayt bayrağı kaldırılmasının ardından hakem Ayberk Demirbaş oyunu durdurdu. Futbol kurallarına göre taç atışından doğrudan top alan bir oyuncu için ofsayt kararı verilemiyor.

İKİ TAKIMIN FUTBOLCULARI DA HAKEME GİTTİ

Ofsayt kararının ardından İstanbulsporlu futbolcular büyük şaşkınlık yaşadı. Sarı-siyahlı oyuncular, pozisyonun taç atışıyla başladığını belirterek hakeme itiraz etti. Daha da dikkat çekici olan ise Bursasporlu futbolcuların da hakemin yanına giderek kararın yanlış olduğunu belirtmesi oldu.

HATASINI FARK ETTİ, KARARINI DÜZELTTİ

Futbolcuların itirazlarının ardından hatasını fark eden Ayberk Demirbaş, oyunu hakem atışıyla yeniden başlattı. Bursasporlu futbolcular da topu İstanbulspor'a bırakarak fair-play örneği sergiledi.

İşte o anlardan kareler;

<a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı

İstanbulspor, Bursaspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    Hala MHK Beşiktaş ile iğraşsın! futbolun başına futboldan geleni koymazsam maximum alacağın kalite budur. 9 2 Yanıtla
  • Dadaş Ahmet Dadaş Ahmet:
    ülkede kendini geliştirmeye tek grup hakemler. 3 0 Yanıtla
  • İnanç Özyildirim İnanç Özyildirim:
    Ağır cezalar verilmeli hakemlere 2 0 Yanıtla
  • TC Tabak TC Tabak:
    İddia tutulması olmasın geçmişte örnekleri olduğu gibi. 0 0 Yanıtla
  • Cengiz Soydemir Cengiz Soydemir:
    her alanda bitik bir ülkeyiz.. İşi ehline vermeleri gerekiyor başımızdakilerin.. 0 0 Yanıtla
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