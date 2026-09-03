Casperlar suç örgütünün çocuk yapılanması davasında 51 çocuk şüpheli yargılanacak - Son Dakika
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Casperlar suç örgütünün çocuk yapılanması davasında 51 çocuk şüpheli yargılanacak

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Casperlar' suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik soruşturmayı tamamladı. 51 çocuk şüpheli hakkında 17 suçtan dava açıldı; iddianame Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Casperlar' suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. 51 çocuk şüpheli hakkında 17 suç yönünden dava açıldı.

Liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı Bahçelievler ilçesi başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde, 'yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'uyuşturucu ticareti', 'fuhuş', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlara karıştıkları tespit edilen 'Casperlar' suç örgütüne yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı.

51 çocuk şüpheli hakkında dava açıldı

Örgütün çocuk yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin 3 maktul ve 28 mağdura yönelik 22 eylem gerçekleştirdiği belirlendi. Olaylarla bağlantılı olduğu tespit edilen 30'u tutuklu toplam 51 çocuk şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından şahıslar hakkında, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'örgütün veya amacının propagandasını yapma', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ile 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' başta olmak üzere toplam 17 suç yönünden şahıslar hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianame, Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Casperlar suç örgütünün çocuk yapılanması davasında 51 çocuk şüpheli yargılanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Casperlar suç örgütünün çocuk yapılanması davasında 51 çocuk şüpheli yargılanacak - Son Dakika
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