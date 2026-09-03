Anadolu Üniversitesi'nde affedilen öğrenciler yeniden kayıt yapabilecek - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi'nde affedilen öğrenciler yeniden kayıt yapabilecek

Anadolu Üniversitesi\'nde affedilen öğrenciler yeniden kayıt yapabilecek
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Anadolu Üniversitesi, 7592 sayılı Kanun kapsamında eğitimine ara vermek zorunda kalan öğrenciler için yeniden kayıt fırsatı sundu. Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, 4 milyona yakın kaydı silinmiş öğrenci olduğunu belirterek, 2 Ekim'e kadar başvuranların güz döneminde, sonrasında başvuranların ise bahar döneminde eğitime başlayabileceğini ifade etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Açıköğretim Fakültesine kayıt yaptıran ve belirli bir süre sonra devam edemeyen öğrencilere yönelik af geldiğini ifade ederek, "Öğrencilerimiz kaldığı yerden üniversite öğrenimlerine devam edebilecek ve okullarını tamamlayabileceklerdir. Bundan dolayı geçmiş zamanda üniversitelerini yarım bırakan öğrencilerimizi yeniden okulumuza davet ediyoruz" dedi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 7592 sayılı Kanun kapsamında öğrenci affından yararlanarak eğitim hayatına yeniden dönmek isteyen adaylara yönelik başvuru ve kayıt takvimini açıkladı. 9 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme doğrultusunda, eğitimlerine çeşitli nedenlerle ara vermek zorunda kalan öğrenciler için yeniden kayıt fırsatı sunulacak.

"4 milyon kaydı silinmiş öğrencimiz var"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, 2 Ekim'e kadar aftan başvuran öğrencilerin güz döneminde başlatılacağını söyledi. 2 Ekim'den sonra 9 Aralık'a kadar kayıt yaptıran, aftan dönen öğrencilerin ise eğitimlerine bahar döneminde başlayabileceklerini belirten Adıgüzel, "Dolayısıyla bir an önce başlamak isteyenleri 2 Ekim'e kadar aftan yararlanmaya davet ediyoruz. Açıköğretim'den bir nedenle kaydını sildirmiş yurt içi ve yurt dışında 4 milyona yakın öğrencimiz var; biz 100 bin yeni öğrenci hedefliyoruz. Pazartesi günü aftan yararlanan öğrencileri kabul etmeye başladık ve şu ana kadar 30 binin üzerinde yeni öğrencimiz aftan yararlanmak üzere başvuru yaptı" dedi.

"Web sitemizde aydınlatıcı bilgilendirmek hazırladık"

Sürece başvuru yapmak isteyen öğrencilerin yapacaklarını hakkında konuşmasını sürdüren Rektör Adıgüzel, konuşmasının devamında şunları söyledi;

"Üniversite eğitimi yarıda kalmış ya da kaydını sildirmiş olanlar bu süreci nasıl takip edecekleri noktasında bir soru işaretiyle karşılaşıyorlar. Anadolu Üniversitesi olarak aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin işlerini çok kolaylaştıracak bir şekilde web sitemizde aydınlatıcı bir bilgilendirme hazırladık. Dolayısıyla anadolu.edu.tr web sitemize girdiklerinde aftan ne şekilde yararlanacaklarını en açık şekilde açıklıyoruz."

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Rektör, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Anadolu Üniversitesi'nde affedilen öğrenciler yeniden kayıt yapabilecek - Son Dakika

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