Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin - Son Dakika
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Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin

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Haberler.com ekranlarında canlı yayınlanan 'Serpin Alparslan ile Rotamız Ekonomi' programına konuk olan ekonomist Belgin Maviş, ağustos ayı enflasyon rakamları, petrol fiyatları, faiz politikası ve Orta Vadeli Program'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Maviş, "Ben merkezden 10 Eylül'deki toplantıda bir değişim beklemiyorum" diyerek Merkez Bankası'nın eylül toplantısında politika faizini sabit tutmasını beklediğini söyledi.

Piyasaların gözü  Merkez Bankası'nın 10 Eylül'deki faiz kararı çevrilmişken, 'Serpin Alparslan ile Rotamız Ekonomi' programına konuk olan ekonomist Belgin Maviş, ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Piyasalarda Merkez Bankası tarafından faiz indirimi yapılması yönünde beklenti oluşurken, ekonomist Belgin Maviş 10 Eylül'deki toplantıda indirim beklemediğini ifade etti.

MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTIRIR MI, İNDİRİR Mİ?

Programda Maviş'e, "Dünyada merkez bankaları faizleri yükseltirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda faiz politikasında bir değişim bekliyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Maviş, sıkı para politikasının devam edeceğini düşündüğünü belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Şu andaki tablo bizde de maalesef elimizde olmayan, bizim dışımızda ama bizi bağlayan gerekçelerle ılımlı bir tablo karşısında sıkı duruş devam eder."

Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin

"10 EYLÜL'DEKİ TOPLANTIDA BİR DEĞİŞİM BEKLEMİYORUM"

Merkez Bankası'nın eylül toplantısına ilişkin en net tahminini açıklayan Maviş, "Yani Eylül ayı toplantısında bizim Merkez Bankamızdan herhangi bir faizli değişim beklemek doğru olmayacaktır." dedi. Maviş, üst bantta farklı bir adım gelebileceğini belirterek, "Üst bant, yani %40'la piyasayı fonladığı seviyeyi yeniden politika faiz seviyesine %37'ye çektiğini bu toplantı sonrasında mesajını verebilir." ifadelerini kullandı.

Bunun piyasaya etkisinin ne olacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bence psikolojik bir etki olur. Ama yansımalarına baktığımızda ilerleyen süreç içerisinde piyasa şunu da algılayabilir. Merkez eğer bunu şimdi yaptıysa bundan sonraki süreç içerisinde enflasyonla mücadelede biraz daha rakamsal başarılı elde edilebilir imajı söz konusu olabilir." Maviş ardından en net ifadesini kullandı: "Zor bir ihtimal ama ben merkezden 10 Eylül'deki toplantıda bir değişim beklemiyorum."

"FAİZ İNDİRİMİ BİR SONRAKİ TOPLANTIYA KALABİLİR"

Maviş, Orta Vadeli Program'ın Merkez Bankası kararları açısından belirleyici olabileceğini söyledi. "Merkez Bankası bu Orta Vadeli Program sonrasında eğer bir faizli değişim gerçekleştirecekse indirim yönünde bunu Eylül toplantısında değil bir sonraki toplantıya aktarabilir."

"ENFLASYON BEKLENTİLERE PARALEL GELDİ"

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının aylık yüzde 1,84 olarak açıklanmasının ardından Maviş, rakamları şöyle değerlendirdi:

"Evet, tam da beklentiye paralel geldi. Aylık beklenti %1.86 civarında bekleniyordu. Gerçekleşme 1.84 oldu. Bununla birlikte yıllık bazda da %31.52 bekleniyordu, orada 31.51 olarak gerçekleşti. Piyasa, yani biz ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda geldi."

Maviş, eğitim harcamalarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekerek, "Dolayısıyla eğitim bayrağı taşırken, önceki aylarda yükselişine devam eden ulaştırma ve gıda fiyatları bunun oldukça gerisinde kalmış oldular bu anlamda baktığımızda. " ifadelerini kullandı.

PETROL FİYATLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Ulaştırma ve gıda tarafındaki yüksek maliyetler sorulduğunda Maviş, petrol fiyatlarının birçok kalemi etkilediğini söyledi. "Bu saymış olduğunuz segmentlerde hangi taşın altını kaldırırsak artan petrol fiyatları ve yaşanan maliyetler gerekçe olarak gösteriliyor. Önceki dönemlerde hep dolardaki yükseliş fiyatlamaları için bir gerekçe gösterilirdi. Şimdi baktığımızda o taşı kaldırınca altında doları değil petrolü görüyoruz."

Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin

NEFES KREDİLERİ ÜRETİME YANSIR MI?

Nefes kredileri ve iş dünyasına yönelik desteklerin ekonomiye etkisi sorulduğunda Maviş, bu adımların borçları vadeye yayabileceğini ancak asıl önemli noktanın üretim olduğunu vurguladı.

"Şimdi nefes kredileri mevcut borçların belli bir vadeye yayılması ve nakit akışını sağlanarak bu vadeler içerisinde bu borçların ödenmesi, ödenmeyen vergilerin yine aynı şekilde ödenmesi, bunun ne kadarını ekonomik aktiviteye, ne kadarını üretim tarafına yansıtacağı ise tabii ki soru işaretleri olacak. Önemli olan burada üretimi arttırmak, yani üretimle borçları ödemek. Borçluluğu vadeye yaymak."

"GERÇEK BÜYÜME SANAYİYLE GERÇEKLEŞİR"

Türkiye ekonomisinin büyüme yapısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Maviş, sürdürülebilir büyümenin yüksek katma değerli üretimden geçtiğini söyledi.

"Siz katma değerli, yüksek katma değerli sanayi üretimine geçersiniz. Yani bir sanayi devrimini gerçekleştirirsiniz. Eğer sanayi yürümezse, bu en çok bankacılık sektörünü etkiler ve bankacılık sektörü ve sanayi büyümediğinizde siz sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ya da hedefleri gerçekleştirmenin uzağında kalırsınız."

Orta vadeli program, Haberler.com Özel, Serpin Alparslan, Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Ağustos, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin - Son Dakika

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