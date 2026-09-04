Girne'deki gemi kazasında ölen İsmail Kurt, törenin ardından Lefkoşa'da defnedildi - Son Dakika
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Girne'deki gemi kazasında ölen İsmail Kurt, törenin ardından Lefkoşa'da defnedildi

Girne\'deki gemi kazasında ölen İsmail Kurt, törenin ardından Lefkoşa\'da defnedildi
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KKTC'nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden İsmail Kurt, Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve bakanlar katıldı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasında yaşamını yitiren İsmail Kurt Lefkoşa Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden İsmail Kurt'un cenaze namazı Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde kılındı. Kurt, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedildi.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Sıla Usar İncirli ve Kurt'un çalışma arkadaşları ile sevenleri katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Girne'deki gemi kazasında ölen İsmail Kurt, törenin ardından Lefkoşa'da defnedildi - Son Dakika

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