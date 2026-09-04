Arap basınından çarpıcı iddia: İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti

Türkiye ile İsrail arasında Suriye üzerinden yaşanan gerilimle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

“İSRAİL, TÜRKİYE’Yİ ABD’YE ŞİKAYET ETTİ”

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Arabiya kanalı, Washington'daki kaynaklara dayandırdığı haberinde İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerine karşı ABD yönetimine şikayette bulunduğunu ileri sürdü.

Haberde, İsrail'in Türkiye'nin Suriye topraklarındaki varlığına karşı olduğunu aylar önce hem Washington'a hem de Ankara'ya doğrudan ve ABD üzerinden bildirdiği iddia edildi.





Al Arabiya'nın aktardığı iddialara göre Tel Aviv yönetiminin, Türkiye'nin Ebu Zuhur Hava Üssü'nde askeri konuşlanmaya yönelik girişimde bulunduğunu iddia ettiği ve Türk ordusunun bölgedeki faaliyetlerini yakından izlediği öne sürüldü.

İddiaya göre İsrail, Türk askerlerinin bölgedeki konuşlanmasına ilişkin olduğu belirtilen fotoğraf, bilgi ve belgeleri Washington'a ileterek ABD yönetimine şikayette bulundu.

“İSRAİL, TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ ROLÜNDEN ENDİŞELİ”

Haberde Tel Aviv'in kaygısının yalnızca Türk askerlerinin Suriye'deki varlığı yönündeki iddia ile sınırlı olmadığı belirtildi.

Washington'daki diplomatik kaynaklara dayandırılan iddiaya göre Türkiye, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da desteğiyle Suriye'de daha etkin bir rol üstlenmeye çalışıyor.

İsrail'in ise Türkiye'nin Suriye'deki etkisinin ülkenin geleceğine ilişkin gelişmeleri şekillendirebileceği gerekçesiyle hem ABD'yi hem de Şam yönetimini uyardığı ileri sürüldü.





Öte yandan Tel Aviv yönetiminin Tom Barrack'ın Suriye politikasından da rahatsız olduğu iddia edildi. Washington'un ise Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimin yükseldiği süreçte iki ülke arasında tarafsız bir görüntü vermeye çalıştığı belirtildi.