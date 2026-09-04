Arap basınından çarpıcı iddia: İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti - Son Dakika
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Arap basınından çarpıcı iddia: İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti

Arap basınından çarpıcı iddia: İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti
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İsrail ile Türkiye arasında Suriye üzerinden yaşanan gerilimde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Arap basını, Tel Aviv yönetiminin Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerinden rahatsız olduğunu ve Ankara'nın bölgede konuşlandığı iddiasına ilişkin bilgi, fotoğraf ve belgeleri Washington'a ileterek ABD'ye şikayette bulunduğunu öne sürdü. Haberde İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki artan etkisinden endişe duyduğu da iddia edildi.

Türkiye ile İsrail arasında Suriye üzerinden yaşanan gerilimle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

“İSRAİL, TÜRKİYE’Yİ ABD’YE ŞİKAYET ETTİ”

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Arabiya kanalı, Washington'daki kaynaklara dayandırdığı haberinde İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerine karşı ABD yönetimine şikayette bulunduğunu ileri sürdü.

Haberde, İsrail'in Türkiye'nin Suriye topraklarındaki varlığına karşı olduğunu aylar önce hem Washington'a hem de Ankara'ya doğrudan ve ABD üzerinden bildirdiği iddia edildi.

Arap basınından çarpıcı iddia: İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti


Al Arabiya'nın aktardığı iddialara göre  Tel Aviv yönetiminin, Türkiye'nin Ebu Zuhur Hava Üssü'nde askeri konuşlanmaya yönelik girişimde bulunduğunu iddia ettiği ve Türk ordusunun bölgedeki faaliyetlerini yakından izlediği öne sürüldü.

İddiaya göre İsrail, Türk askerlerinin bölgedeki konuşlanmasına ilişkin olduğu belirtilen fotoğraf, bilgi ve belgeleri Washington'a ileterek ABD yönetimine şikayette bulundu.

“İSRAİL, TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ ROLÜNDEN ENDİŞELİ”

Haberde Tel Aviv'in kaygısının yalnızca Türk askerlerinin Suriye'deki varlığı yönündeki iddia ile sınırlı olmadığı belirtildi.

Washington'daki diplomatik kaynaklara dayandırılan iddiaya göre Türkiye, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da desteğiyle Suriye'de daha etkin bir rol üstlenmeye çalışıyor.

İsrail'in ise Türkiye'nin Suriye'deki etkisinin ülkenin geleceğine ilişkin gelişmeleri şekillendirebileceği gerekçesiyle hem ABD'yi hem de Şam yönetimini uyardığı ileri sürüldü.

Arap basınından çarpıcı iddia: İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti


Öte yandan Tel Aviv yönetiminin Tom Barrack'ın Suriye politikasından da rahatsız olduğu iddia edildi. Washington'un ise Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimin yükseldiği süreçte iki ülke arasında tarafsız bir görüntü vermeye çalıştığı belirtildi.

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Son Dakika ABD Arap basınından çarpıcı iddia: İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Uuu bbb Uuu bbb:
    eyy Trump kardeşim f35 ler nerede 0 0 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    BABASINA ŞİKAYET ETMİŞ. AMA BABASI DA BIKTIK BU VİRÜSTEN 0 0 Yanıtla
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