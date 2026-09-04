Bafra'da kadını taciz eden şüpheli, durumu fark eden vatandaşın darbesiyle kaçtı - Son Dakika
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Bafra'da kadını taciz eden şüpheli, durumu fark eden vatandaşın darbesiyle kaçtı

Bafra\'da kadını taciz eden şüpheli, durumu fark eden vatandaşın darbesiyle kaçtı
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, olayı fark eden bir vatandaş tarafından darbedildi. Esnafın araya girmesiyle kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, olayı fark eden vatandaş tarafından darbedildi. Esnafın araya girmesiyle olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Büyük Pazar Yeri'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, alışveriş yapmak için pazara gelen kadını bir süre takip ederek taciz etmeye çalıştı. Durumu fark eden bir vatandaş, müdahale ederek şahsı darbetti.

Yaşanan arbede sırasında çevredeki esnafın araya girmesi üzerine şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Samsun, Polis, Bafra, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da kadını taciz eden şüpheli, durumu fark eden vatandaşın darbesiyle kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bafra'da kadını taciz eden şüpheli, durumu fark eden vatandaşın darbesiyle kaçtı - Son Dakika
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