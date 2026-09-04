Yemen ordusu Taiz'de stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisini Husilerden geri aldı - Son Dakika
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Yemen ordusu Taiz'de stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisini Husilerden geri aldı

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Yemen ordusu, Taiz vilayetinin batısındaki Cebel Habşi ilçesinde bulunan stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisinin kontrolünü Husilerden geri aldığını açıkladı. Bölgedeki Makbene ve El-Kedha cephelerinde çatışmalar şiddetlenirken, ordu birliklerine takviye gönderildi ve hükümet güçleri bir Husilere ait İHA düşürüldüğünü duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı Taiz Askeri Komutanlığından yapılan açıklamada, Yemen Silahlı Kuvvetlerinin Taiz’in batısındaki Cebel Habşi ilçesinde bulunan stratejik Tebbe el-Hazzan adlı mevzinin kontrolünü geri aldığı belirtildi.

STRATEJİK ÖNEME SAHİP BÖLGE HUSİLERDEN ALINDI

Açıklamada, Taiz’in batısındaki Makbene ve El-Kedha cephelerinde ordu güçleri ile Husiler arasındaki çatışmaların şiddetlendiği ve bölgeye askeri takviye birliklerinin ulaştığı sırada mevzinin geri alındığı kaydedildi.

Tebbe el-Hazzan, Taiz’in batısındaki çok sayıda bölgeye hakim stratejik bir dağlık konumda bulunuyor.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Yemen’in batısındaki Taiz ve Hudeyde illerinde perşembe sabahından bu yana çeşitli cephelerde Yemen ordusu ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda her iki taraftan ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Öte yandan hükümete bağlı güçler, Taiz’in batısındaki El-Berah bölgesi semalarında Husilere ait insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. Yemen ordusu konuya ilişkin başka ayrıntı vermezken, Husilerden henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen ordusu Taiz'de stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisini Husilerden geri aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen ordusu Taiz'de stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisini Husilerden geri aldı - Son Dakika
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