Isparta'da polisten hayat kurtaran müdahale! "Heimlich" diyerek yardım istedi - Son Dakika
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Isparta'da polisten hayat kurtaran müdahale! "Heimlich" diyerek yardım istedi

Isparta\'da polisten hayat kurtaran müdahale! "Heimlich" diyerek yardım istedi
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Isparta'da yolda yürürken boğazına cisim kaçan ve nefes almakta güçlük çeken genç, yakında bulunan polis memurunun yanına gidip, zar zor "Heimlich" diyerek yardım istedi. Polis memurunun hızlı müdahalesi gencin hayatını kurtardı.

Isparta'da boğazına cisim kaçması sonucu nefes almakta güçlük çeken genç, polis memurunun uyguladığı Heimlich manevrasıyla yeniden nefes aldı.

POLİSTEN YARDIM İSTEDİLER

Isparta'da Mimar Sinan Caddesi 1738 Sokak'ta yürüyen iki gençten biri boğazına kaçan cisim nedeniyle nefes almakta zorlanmaya başladı. Bunun üzerine gençler yakında bulunan polis aracına yönelerek yardım istedi.

HIZLI MÜDAHALE HAYAT KURTARDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliğinde görevli polis memuru Ahmet Onaç, yardım isteyen gence Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından genç, boğazındaki cismin çıkmasıyla rahat nefes almaya başladı.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Görüntüde olay sırasında gencin yardım istemesi ve polis memurunun müdahalede bulunması güvenlik kamerasınca kaydedildi.  Polis memuru Onaç, gazetecilere, olay günü sokakta görev yaptıkları sırada bir kişinin yanına gelerek yardım istediğini söyledi.

Gencin yüzünün soluk olduğunu ve "Heimlich" dediğini belirten Onaç, "Durumu anlayınca gence Heimlich manevrasıyla müdahale ettim. Sırtına vurduktan sonra çocuk biraz nefes aldı." dedi.

Isparta'da polisten hayat kurtaran müdahale!

"VATANDAŞIN CAN GÜVENLİĞİ İÇİN GÖREV YAPIYORUZ"

Müdahalenin ardından çevrede bulunan vatandaşların da yardımcı olduğunu anlatan Onaç, gencin yakındaki bir otelin lavabosuna götürüldüğünü dile getirdi.

İlk yardım eğitimlerinin görevleri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Onaç, "Polis teşkilatı olarak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için görev yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Isparta'da polisten hayat kurtaran müdahale! 'Heimlich' diyerek yardım istedi - Son Dakika

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