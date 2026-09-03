Maskeli şüpheliye 'destek' için şehit mezarlarını hedef alan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Maskeli şüpheliye 'destek' için şehit mezarlarını hedef alan şüpheli tutuklandı

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Sosyal medya hesabından maskeyle yaptığı canlı yayında başörtülü kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel istismar içerikli ifadeler ve saldırı tehdidinde bulunan M.F.Ç. isimli şüpheliye “destek olmak” amacıyla “okulları ve şehit mezarlarını hedef alan 15 yaşındaki Y.A.S. tutuklandı. Öte yandan maskeli şüphelinin Ruh ve Sinir Hastalıkları bölümünde tedavi altında olduğu, annesi ile babası hakkında ise, "aile yükümlülüğünü ihlal" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Son yıllarda sosyal medyada giderek artan şiddet içerikli söylemlere bir yenisi daha eklendi. Yaşları 18’in altında olan çocuklar arasında özellikle yaygınlaşan bu eylemlerle mücadele sürüyor.

Son olarak M.F.C. isimli 15 yaşındaki şüpheli bir çocuk, sosyal medya hesabından maskeli bir şekilde açtığı canlı yayında başörtülü kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel istismar içerikli ifadeler ve saldırı tehdidinde bulunmuştu. Şüpheli, kimlik bilgilerinin tespit edilmesinin ardından yakalanarak gözaltına alındı.

“DESTEK OLMAK İÇİN” ŞEHİT MEZARLARINI HEDEF ALDI

Şüpheli M.F.Ç.’nin gözaltına alınmasının ardından sözde “destek olmak için” 15 yaşındaki başka bir çocuk infial yaratacak yeni paylaşımda bulundu.

Y.A.S. isimli çocuk şüpheli, yaptığı skandal paylaşımda “okul saldırıları gerçekleştireceği, camilere saldıracağı, şehitlerin mezarlarına işleyeceğine” dair ifadeler kullandı.

Maskeli şüpheliye 'destek' için şehit mezarlarını hedef alan şüpheli tutuklandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu ifadeler üzerine harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit”, “müstehcenlik” ve “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak” suçlarından soruşturma başlattı.

“ÇOCUK” AMA ELE GEÇİRİLENLER KORKUNÇ

Şüpheli Y.A.S., dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada çok sayıda çocuk pornosu ve Kur’an-ı Kerim yakma videosu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Y.A.S., İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, Y.A.S.’nin “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” ve “müstehcenlik” suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

MASKELİ ÇOCUK AKIL HASTANESİNDE YATIYORMUŞ

Öte yandan maskeli şekilde canlı yayın yapan M.F.C. isimli şüpheli hakkında İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında şüphelinin gözaltına alınması için ikametine gidildiği, ikametinde bulunmayan şüphelinin, Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları bölümünde yatarak tedavi gördüğünün tespit edildi.

ANNE-BABAYA DA SORUŞTURMA

Şüpheli M.F.C.’nin anne ve babasına “aile yükümlülüğünü ihlal” suçundan ayrı bir soruşturma başlatıldığı, şüpheli olarak ifadeleri alınan anne ve babanın ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Son Dakika Suç Maskeli şüpheliye 'destek' için şehit mezarlarını hedef alan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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