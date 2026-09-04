Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum

AHBAP Derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 Temmuz’da tutuklanan avukat Ece Güner, yaptığı yazılı açıklamayla siyaseti bıraktığını duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinatörlüğü görevlerinden istifa eden Güner, hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddederek Haluk Levent tarafından istismar edildiğini savundu.

"YÜZDE 1000 MASUMUM"

Soruşturma kapsamında Haluk Levent ile birlikte tutuklanan 14 isimden biri olan Ece Güner, AHBAP Derneğinin ya da Levent’in avukatlığını yapmadığını, aralarındaki ilişkinin sadece kişisel bir borçtan ibaret olduğunu belirtti. Suçlamaları reddeden Güner, durumu şu sözlerle ifade etti:

“Haluk Levent/AHBAP dosyasıyla hiç alakam yok. Yüzde 100 değil, yüzde 1000 masumum. Masum olmanın ötesinde mağdurum”

"BEN DE KANDIRILDIM, EV PARAMI VERDİM"

Haluk Levent tarafından mağdur edildiğini öne süren Güner, meselelere taraftar gözüyle bakılmaması gerektiğini vurgulayarak süreci şu ifadelerle aktardı:

“O dönem toplumda ‘kahraman’ olarak görülen Haluk Levent tarafından iyi niyetim istismar edildi. Hem de çok kırılgan bir dönemimde. Ben de kandım. Ben de kandırıldım. Haluk Levent’e borç verdiğim para, oturacağım evi almak için ayırdığım paraydı. Buna rağmen bu parayı benden ısrarla istedi. Borcu vermeme ikna etmek için de sonradan yalan olduğu ortaya çıkan bir sürü hikâye anlattı.”

Yaşananlardan kendi payına düşeni aldığını belirten Güner, “Kendime ders olarak çıkardıklarımı paylaşıyorum” diyerek herhangi bir suç işlemediğinin altını çizdi.

"SİYASETİ BIRAKMA KARARI ALDIM"

Paris Sorbonne Üniversitesi mezunu olan, 1996'da kendi hukuk bürosunu kurarak uluslararası yatırımlar alanında çalışan Güner, siyasete İYİ Parti saflarında girmiş ve 2023'te milletvekili adayı olmuştu. Ağustos 2024’ten bu yana İBB'de Ekrem İmamoğlu'na danışmanlık yapan Güner, hem sağlık sorunları hem de yaşadığı tutukluluk sürecinin kendisini yorduğunu belirterek istifasını şu sözlerle duyurdu:

“Hem sağlık sorunlarım hem yaşadığım bu son süreç beni çok yordu. Birçok konuyu da bana sorgulattı. Ve şu aşamada siyaseti bırakma kararı aldım. İBB Başkan Danışmanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisindeki görevlerimden de affımı talep ediyorum; istifa ediyorum.”

Açıklamasını, masumiyet vurgusu yaparak sonlandıran Güner, “Başım dik, alnım açık; hayatımda suç işlemedim, hayatımda dürüstlükten zerre uzaklaşmadım ve asla da uzaklaşmayacağım.” dedi ve süreci “Adalet için dua ediyorum” sözleriyle noktaladı.