Tuvalet Arızalı Rus Uçağı Antalya Yerine Mineralnıye Vodı\'ya İndi

Rusya'nın Nijniy Novgorod Havalimanı'ndan Antalya'ya gitmek için havalanan uçağın tüm tuvaletleri arızalanınca, pilot Mineralnıye Vodı Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

KALKIŞTAN KISA SÜRE SONRA ARIZA YAŞANDI

Edinilen bilgiye dün meydana gelen olayda; Bir Rus havayolu şirketine ait uçak 155 yolcusuyla Antalya seferini yapmak üzere Nijniy Novgorod Havalimanı'ndan kalktı. Uçak havalandıktan bir süre sonra uçakta bulunan tüm tuvaletler arızalandı.

KAPTAN HEMEN İNİŞ İZNİ İSTEDİ

Kabin ekibi durumu pilota bildirdi. Bunun üzerine pilot hava trafik kontrolörüyle irtibata geçerek Mineralnıye Vodı Havalimanı'na iniş yapmak istedi. Rus uçağı havalimanına sorunsuz şekilde indi.

YOLCULAR 8 SAATLİK RÖTAR'IN ARDINDAN ANTALYA'YA ULAŞABİLDİ

Uçağın inişinin ardından seferden çekilirken, Antalya'ya giden yolcular için başka bir uçak tahsis edildi. Yolcular 8 saatlik rötar sonrası Antalya'ya ulaştı.

UÇAKTA TUVALET ARIZASI NE GİBİ SORUNLARA YOL AÇAR?

Uçakta tuvalet arızası veya tıkanıklığı, yolcu konforunun düşmesine, hijyen sorunlarına ve bazı durumlarda uçuşun rotasını değiştirmesine yol açabilir.

Yolcu mağduriyeti ve konfor kaybı: Özellikle uzun mesafeli uçuşlarda bazı tuvaletlerin devre dışı kalması, kalan tuvaletlerin önünde uzun kuyrukların oluşmasına ve yolcuların ciddi şekilde rahatsız olmasına neden olur.

Kötü koku ve hijyen problemleri: Tıkanan veya taşan tuvaletler kabin içine yayılan ağır kokulara ve hijyen risklerine yol açar.

Sefer gecikmeleri ve rota değişikliği: Tüm tuvaletlerin veya sistemin büyük bölümünün arızalanması gibi uç ekstrem durumlarda, uluslararası havacılık kuralları gereği uçak en yakın havalimanına yönlendirilebilir veya kalkış öncesi büyük rötarlar yaşanabilir.

Kabin ekibinin iş yükünün artması: Arıza durumunda kabin memurları durumu yönetmek, yolcuları yönlendirmek ve olası taşmaları temizlemek zorunda kalarak ek stres yaşar.