Ahmet Çakar, Galatasaray'ın suç duyurusu kapsamında savcılıkta ifade verdi - Son Dakika
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Ahmet Çakar, Galatasaray'ın suç duyurusu kapsamında savcılıkta ifade verdi

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Galatasaray Spor Kulübü'nün aralarında Ahmet Çakar'ın da bulunduğu 8 kişi hakkında yaptığı suç duyurusu kapsamında Çakar, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verdi. Çakar suçlamaları reddederek, açıklamalarının yargıya intikal etmiş soruşturmalara dayandığını savundu.

Galatasaray Spor Kulübünün aralarında spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın da bulunduğu 8 kişi hakkında yaptığı suç duyurusu kapsamında, Ahmet Çakar bugün ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına geldi.

Galatasaray Spor Kulübü, geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada, kulübü, yöneticileri, sporcuları ve taraftarlarını hedef aldığı değerlendirilen, "nefret söylemi içeren ve kamu düzenini bozabilecek nitelikte" açıklama ve paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle aralarında Ahmet Çakar, Hulusi Belgü ve Ahmet Ercanlar'ın da bulunduğu 8 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunda bulunulan isimler arasında yer aldı

Kulübün suç duyurusunda bulunduğu kişiler arasında Ahmet Çakar'ın yanı sıra Hulusi Belgü ve Ahmet Ercanlar da yer aldı. Ahmet Çakar, yürütülen soruşturma kapsamında bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verdi.

"Güya ben halka yanıltıcı bilgi vermişim"

İfade işleminin ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Çakar, Galatasaray Spor Kulübünün kendisi hakkında halka yanıltıcı bilgi verdiği gerekçesiyle şikayette bulunduğunu belirterek, "Basın savcılığına, Galatasaray Spor Kulübünün benimle ilgili yaptığı şikayetle ilgili ifade vermeye geldik. Güya ben halka yanıltıcı bilgi vermişim. Hangi konuda" dedi.

Çakar, Galatasaray ile bazı şirketler arasındaki sponsorluk iddialarına ilişkin, "Mesela Merrit King diye bir yasa dışı bahis şirketinin uzantısı Galatasaray'a sponsor olmamış. Maydonoz Döner hiç olmamış. Başkent İnşaat sponsoru olmamış ki başkanı şu anda örgütlü suçlar kapsamında cezaevinde, bilmiyorum. Yine 'sakın ha' lafı federasyon başkanıyla Dursun Özbek arasında hiç geçmemiş" ifadelerini kullandı.

"Çamur atmıyorum, bunların hepsi yargı makamlarına girildiğinde görülen soruşturmalar"

Söz konusu iddiaları nedeniyle suçlamaları kabul etmediğini belirten Çakar, "Vallahi ben ifademi veririm. O Dursun Özbek denen şahıs ve yanındakiler hiç pişmanlık duydu mu. Hiç mi utanmadı" diye konuştu.

Çakar, Galatasaray'ın son iki yılda yaşadığı olaylara ilişkin ise "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin son iki sene içinde yaşadığı olaylar: Karaborsa bilet, Merrit King yasa dışı bahis, Maydonoz Döner, Başkent İnşaat. Çamur atmıyorum. Bunların hepsi, yargı makamlarına girildiğinde görülen soruşturmalar" dedi.

"Utanması gereken ben değilim"

Federasyonun anayasal bir kurum olduğunu söyleyen Çakar, "Kulüp başkanı, 'Sakın ha, aramızda konuşmalarımızı açıklama' diyor. Bunlar çadır devletlerinde olmaz. Bunlar ancak mahallede hanımların yapmış olduğu dedikodular" ifadelerini kullandı.

Çakar açıklamasının devamında, "Utanması gereken ben değilim. Geldim, aslan gibi ifade verdim. Utanması gereken Dursun Özbek ve avareleridir. Galatasaray'ı çok kötü, sıkıntılı duruma soktukları için onlara yazıklar olsun" dedi.

Çakar ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

Kaynak: İHA

Galatasaray Spor Kulübü, Ahmet Çakar, Galatasaray, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahmet Çakar, Galatasaray'ın suç duyurusu kapsamında savcılıkta ifade verdi - Son Dakika

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