Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarını Dolmabahçe\'ye çağırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan spor dünyasının önemli isimlerine dikkat çeken bir davet geldi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, aralarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu bazı kulüp başkanlarını saat 14.30'da Dolmabahçe'ye davet etti.

KULÜP BAŞKANLARI DOLMABAHÇE'YE DAVET EDİLDİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; davet kapsamında bazı kulüp başkanlarının Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede hangi konuların ele alınacağına ilişkin şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. Toplantıya katılacak diğer kulüp başkanlarının kimler olduğu da henüz netleşmedi.

AZİZ YILDIRIM DA DAVETLİLER ARASINDA

Davet edilen isimler arasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da yer aldığı öğrenildi. Gerçekleştirilecek buluşmanın ayrıntıları merakla bekleniyor.