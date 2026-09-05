Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarını Dolmabahçe'ye çağırdı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarını Dolmabahçe'ye çağırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarını Dolmabahçe\'ye çağırdı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu bazı kulüp başkanlarını saat 14.30'da Dolmabahçe'ye davet etti. Gerçekleşecek görüşmenin içeriğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan spor dünyasının önemli isimlerine dikkat çeken bir davet geldi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, aralarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu bazı kulüp başkanlarını saat 14.30'da Dolmabahçe'ye davet etti.

KULÜP BAŞKANLARI DOLMABAHÇE'YE DAVET EDİLDİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; davet kapsamında bazı kulüp başkanlarının Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede hangi konuların ele alınacağına ilişkin şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. Toplantıya katılacak diğer kulüp başkanlarının kimler olduğu da henüz netleşmedi.

AZİZ YILDIRIM DA DAVETLİLER ARASINDA

Davet edilen isimler arasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da yer aldığı öğrenildi. Gerçekleştirilecek buluşmanın ayrıntıları merakla bekleniyor.

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Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarını Dolmabahçe'ye çağırdı - Son Dakika

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