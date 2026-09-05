Alanya Konaklı'da tabelalara rağmen sığ suya atlayan 3 çocuk babası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Alanya Konaklı'da tabelalara rağmen sığ suya atlayan 3 çocuk babası hayatını kaybetti

Alanya Konaklı\'da tabelalara rağmen sığ suya atlayan 3 çocuk babası hayatını kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı beldesindeki bir otelde, atlamanın tehlikeli ve yasak olduğunu belirten tabelalara rağmen iskeleden denize atlayan Arif Erman (39), derinliği yaklaşık 50 santim olan sığ suda ağır yaralandı.

Uyarıları hiçe sayarak yaptığı atlayış Arif Erman'ın sonu oldu. Alanya'da tatil yaptığı otelin iskelesinden sığ suya balıklama atlayan 39 yaşındaki Erman, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası kurtarılamadı.

YASAK TABELASINA RAĞMEN KOŞARAK ATLADI

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı'daki bir otelde meydana geldi. Tatili için bölgede bulunan Arif Erman, otelin iskelesini çevreleyen koruma halatlarının bulunduğu bölüme gelerek önce denize baktı. İskelede atlamanın tehlikeli ve yasak olduğuna ilişkin uyarı tabelaları bulunmasına rağmen Erman, bir süre sonra geri çekildi. Ardından koşmaya başlayan Erman, iskelenin koruma bölümünü aşarak denize balıklama atladı. Erman'ın atladığı noktadaki suyun derinliğinin yaklaşık 50 santimetre olduğu belirtildi.

Alanya Konaklı'da tabelalara rağmen sığ suya atlayan 3 çocuk babası hayatını kaybetti

CANKURTARAN HEMEN DENİZE ATLADI

Erman'ın sığ suya atladığını gören iskeledeki cankurtaran vakit kaybetmeden denize girdi. Sudan ağır yaralı olarak çıkarılan Erman'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki Arif Erman, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Alanya Konaklı'da tabelalara rağmen sığ suya atlayan 3 çocuk babası hayatını kaybetti

SON ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Otelin güvenlik kamerası Arif Erman'ın denize atlamadan önceki anlarını kaydetti. Görüntülerde Erman'ın önce iskeleden denize baktığı, ardından geri giderek koşmak için mesafe aldığı görüldü. Erman daha sonra koşarak iskeledeki koruma bölümünü geçti ve sığ suya balıklama atladı. Cankurtaranın da olayın hemen ardından müdahale için suya girdiği görüldü.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

Hayatını kaybeden Arif Erman'ın Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde yaşadığı, evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi. Erman'ın cenazesi memleketi Sapanca'ya götürülecek ve burada toprağa verilecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Alanya Konaklı'da tabelalara rağmen sığ suya atlayan 3 çocuk babası hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alanya Konaklı'da tabelalara rağmen sığ suya atlayan 3 çocuk babası hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya Konaklı'da tabelalara rağmen sığ suya atlayan 3 çocuk babası hayatını kaybetti - Son Dakika
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