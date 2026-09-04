İzmit'te kontrolden çıkan otomobil markete daldı! Çalışanlar ile müşteriler dehşeti yaşadı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir zincir market şubesine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, markette ve araçta maddi hasar oluştu. Market çalışanları ise kaza anında büyük bir korku yaşadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, zincir market şubesine girdi. Kazada, markette ve araçta hasar meydana geldi.
KONTROLDEN ÇIKIP MARKEDE DALDI
Kaza, İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Bağçeşme mevkisi Devran Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki markete girdi.
ÇALIŞANLAR İLE MÜŞTERİLER DEHŞETE KAPILDI
Kaza sırasında markette bulunan çalışanlar ve müşteriler büyük korku yaşadı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, markette hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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