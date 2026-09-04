Girne'deki gemi faciasında 554 metre derinlikte naaş çıkarma operasyonu sürüyor! - Son Dakika
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Girne'deki gemi faciasında 554 metre derinlikte naaş çıkarma operasyonu sürüyor!

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KKTC Girne açıklarında batan Filo Jet gemisinde Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri, sualtı robotlarıyla 554 metre derinlikte arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor; son 48 saatte 4 kayıp naaşına ulaşıldı.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin arama kurtarma gemilerinden TCG Işın'ın ardından TCG Alemdar gemisi de, batan Filo Jet adlı yolcu gemisinde arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

554 METRE DERİNLİKTEKİ OPERASYON SÜRÜYOR

KKTC'nin Girne kenti açıklarında batan yolcu gemisinde arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri arama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. TCG Alemdar'dan komuta edilen robotlarla 554 metre derinlikteki gemiden kayıp naaşları çıkarma operasyonları icra ediliyor.

Girne'deki gemi faciasında 554 metre derinlikte naaş çıkarma operasyonu sürüyor!

Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Doğu Akdeniz sorumluluk sahasında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet isimli katamaran tipi yolcu gemisinin arama kurtarma faaliyetlerine 9 gemi ve 11 deniz hava vasıtasıyla bölgede devam edildiğini kaydetti.

800 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

"Bu faaliyetlere toplamda Deniz Kuvvetleri'nden 800 personel, gemilerde ve deniz hava vasıtalarımızla iştirak etmektedir" diyen Küçükatay, TCG Işın Arama Kurtarma Gemisi'nin de faaliyetleri desteklediğini belirtti. "Bölgede deniz dibinde, tabanında, su altında, su üstünde ve kıyı şeridinde arama faaliyetlerine devam etmekteyiz" ifadelerine yer veren Küçükatay, son 48 saat içerisinde kayıp 20 vatandaşın 4'ünün naaşına ulaşılarak yetkililere teslim edildiğini dile getirdi. Küçükatay, "Faaliyetlere özellikle sualtı robot cihazı, ROV cihazıyla devam etmekteyiz. Bulunduğumuz gemi 3 bin metreye kadar imkan ve kabiliyete sahip. Şu anda enkaz 554 metre derinlikte olup faaliyetlere devam edilmektedir" diye konuştu.

Girne'deki gemi faciasında 554 metre derinlikte naaş çıkarma operasyonu sürüyor!

Bugüne kadar gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetinin en önemli hususunun bu bölgede yapılan en derin sudaki arama kurtarma faaliyeti olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Küçükatay, "Bu vesileyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum" dedi.

"ARAMA FAALİYETLERİ GECE-GÜNDÜZ DEVAM EDİYOR"

"Vatandaşlarımıza gece ve gündüz arama faaliyeti icra ederek ulaşmaya çalışıyoruz"

Sualtı Harekat Komutanı Tümamiral Eren Günay ise, "Güney Deniz Saha Komutanı Harekat Kontrolü'nde Sualtı Harekat Komutanlığımıza bağlı iki arama kurtarma gemisi, birinci sınıf özel ihtisaslı dalgıçlar, SAT ve SAS komandoları, 215 personel ile birlikte arama kurtarma harekat sahasında harekat icra etmekteyiz" ifadelerine yer verdi.

Girne'deki gemi faciasında 554 metre derinlikte naaş çıkarma operasyonu sürüyor!

Günay, Türk Deniz Kuvvetleri'nin üstün teknolojik kapasitesi ve yetişmiş uzman personeliyle derin sularda arama kapasitesine sahip harekat icra edilebilen dünyanın dokuz ülkesinden birisi olduğunu kaydetti. Günay, "Devletimizin tüm imkan ve kabiliyetleri kullanılarak vatandaşlarımıza gece ve gündüz arama faaliyeti icra ederek ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Girne'deki gemi faciasında 554 metre derinlikte naaş çıkarma operasyonu sürüyor!
Kaynak: İHA

Türk Deniz Kuvvetleri, Kıbrıs, Girne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Girne'deki gemi faciasında 554 metre derinlikte naaş çıkarma operasyonu sürüyor! - Son Dakika

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