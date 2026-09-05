Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi - Son Dakika
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Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi

Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi
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15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile 8 otoyol ve 2 çevre yolunun 30 yıllığına işletme hakkının devredilmesini öngören karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, mülkiyetin devlette kalacağını vurgulanırken, otoyolların yıllık 600 milyon dolar kâr ettiği yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki birçok otoyol, bağlantı yolu ve Boğaz köprüleri özelleştirme kapsamına alındı. Mülkiyet devri yapılmaksızın 30 yıllığına gerçekleştirilecek olan özelleştirme işlemleri, 31 Aralık 2031 tarihine kadar tamamlanacak.

YENİ EKLENEN VE ÖNCEDEN KAPSAMDA OLAN YOLLAR

Yayımlanan kararla birlikte Niğde-Pozantı Otoyolu, Gaziantep Çevre Otoyolu ve Bursa Çevre Otoyolu'nun ilgili bağlantı yolları ve hizmet tesisleri özelleştirme programına dahil edildi. Ayrıca kararda, 2010 yılında kapsama alınan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Edirne-İstanbul-Ankara, Pozantı-Tarsus-Mersin, Tarsus-Adana-Gaziantep, Toprakkale-İskenderun, Gaziantep-Şanlıurfa, İzmir-Çeşme, İzmir-Aydın otoyolları ve İzmir, Ankara çevre otoyollarına da işaret edildi.

MÜLKİYET DEVRİ YOK, KGM DENETLEYECEK

Tesis, bağlantı yolları ve gişeleriyle birlikte bütün veya parça parça özelleştirilecek olan yollar için mülkiyet devri yapılmayacak. İşletme hakkı devri, kiralama veya gelir ortaklığı gibi modellerle 30 yıllığına devredilecek projelerde, devir işlemleri tamamlanana kadar bakım ve onarım işleri KGM tarafından yürütülecek. İşletmeler devredildikten sonra ise KGM yalnızca denetleyici rol üstlenecek.

Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA VAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) internet sitesinden, söz konusu otoyol ve köprülere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, KGM tarafından işletilen otoyol ve köprülere yönelik teknik, hukuki ve mali hazırlık çalışmalarının ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğü ifade edildi.

"ÖNCELİK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK"

Bahse konu rutin hazırlık çalışmalarının "kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesini esas alan bir modelin değerlendirilmesine" yönelik olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu modelde öncelik gelir elde etmek değil, otoyollarda hizmet kalitesini yükseltmek, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve işletme verimliliğini artırmaktır. Diğer yandan, kamuoyunda otoyolların yıllık 600 milyon dolar kar ettiği ve 30 yıllık toplam karın 18 milyar dolara ulaştığı yönünde eksik ve yanıltıcı değerlendirmeler yapılmaktadır. Oysa 600 milyon dolar kar değil, gelirdir. Bu tutarın yaklaşık 300 milyon doları bakım ve onarım giderlerine ayrılmaktadır. Ayrıca önemli tutarda yatırım ve yenileme harcamaları ile personel ve işletme giderleri bulunmaktadır. Tüm bu maliyetler göz ardı edilerek yapılan hesaplamalar, otoyolların gerçek ekonomik değerini yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaktadır."

"YILLIK 600 MİLYON DOLAR KÂR DOĞRU DEĞİL"

Açıklamada, "Bu nedenle 600 milyon doların doğrudan 30 yıl ile çarpılarak '30 yıllık kar' veya 'kamu zararı' hesabı yapılması teknik ve mali açıdan geçerli değildir. Altyapı değerlemelerinde trafik projeksiyonları, bakım ve yenileme yatırımları, işletme ve personel giderleri, finansman maliyetleri ve riskler birlikte dikkate alınır." ifadesi kullanıldı.

Yürütülen çalışmaların temel amacının, hizmet kalitesini artırmak, bakım ve yatırımları hızlandırmak, işletme verimliliğini yükseltmek ve sürdürülebilir bir altyapı yönetimi oluşturmak olduğu ifade edilen açıklamada, ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi, geçiş ücretlerine ilişkin ilave bir artış kararı ve çalışanların mevcut haklarını kaybetmesine yol açacak herhangi bir kararın bulunmadığının altı çizildi.

Açıklamada, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nın, özelleştirme ihalesine çıkılmasını ifade etmeyip, yapılacak işlemler konusunda ÖİB'yi yetkilendirdiği vurgulanarak, sürecin tüm aşamalarının Başkanlık tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde, şeffaflık, rekabet ve hesap verebilirlik ilkeleri esas alınarak yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • yiğit alp yiğit alp:
    Ben Artık sizi Allah'a havale ediyorum 33 1 Yanıtla
  • Acelexi72 Acelexi72:
    ankara çevre yolu beleşti, şimdi nah beleş, money money money 24 1 Yanıtla
  • Engin AKŞAHİN Engin AKŞAHİN:
    Hani, köprüler maliyetlerini karşıladıktan sonra ücretsiz olacaktı. Hani ÖTV 99 depremi için gerçici olarak çıkarılmıştı. Vergiyi verenden daha çok alarak vergi geliri elde etmek saçmalıktır. Önce vergi affı ve müsamahasını anayasa ile yasaklayın. Daha sonra her vatandaşın gelir gider çizelgesini yapay zeka yardımıyla analiz edin. Vermeyen veya az verenden alınırsa sorun kalmaz vesselam. 17 0 Yanıtla
  • mesut mesut:
    krall çıplakkk 15 1 Yanıtla
  • Selçuk Siner Selçuk Siner:
    öncelik kasa boş para lazım. 14 2 Yanıtla
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