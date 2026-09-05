Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi

AK Parti’nin itirazı üzerine mahkeme kararıyla iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi, Meclis toplantısında salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilemedi. Katılımsızlık kararı sonrası kilitlenen seçim, 8 Eylül Salı gününe ertelendi.

Üsküdar Belediyesi’nde Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasıyla başlayan hukuki ve siyasi kriz yeni bir boyut kazandı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı sonrası tekrarlanması gereken başkan vekilliği seçimi için Meclis toplandı. Ancak yapılan yoklamada yeterli çoğunluk sağlanamadığı için sandık kurulamadı.

CHP VE YENİ PARTİ SEÇİME KATILMAMA KARARI ALDI

CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, gözaltında bulunan belediye meclis üyelerinin oy kullanabilmelerini sağlamak amacıyla radikal bir adım attıklarını duyurdu. Sarı, CHP ve Yeni Parti grubu olarak meclis salonundaki seçime katılmama kararı aldıklarını belirterek, "Böylece salt çoğunluk sağlanamadığından seçim 8 Eylül 2026 Salı gününe ertelenmiş oldu" ifadelerini kullandı.

DENGELER DEĞİŞTİ: MECLİS'TE 21-21'LİK EŞİTLİK

Süreç devam ederken Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki güç dengelerinde kritik değişiklikler yaşandı. CHP’li meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta'nın istifa ederek AK Parti’ye katılmasıyla sandalye dağılımı tamamen eşitlendi. Son katılımların ardından meclisteki sandalye dağılımı CHP 21, Cumhur İttifakı 21 şeklinde dengelendi.

SEÇİM SÜRECİNDE NE YAŞANMIŞTI?

Üsküdar'da seçimi ertelemeye götüren yargı ve siyaset trafiği şu gelişmelerle şekillendi: