Galatasaray'dan sakatlanan Osimhen ve Lemina için açıklama var - Son Dakika
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Galatasaray'dan sakatlanan Osimhen ve Lemina için açıklama var

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Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasının ardından Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın sağ kasık kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edildiğini açıkladı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting Lizbon maçı öncesi tedavilerine başlanan iki futbolcunun MR dahil ileri tetkiklerinin yarın tamamlanacağı bildirildi.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında peş peşe sakatlıklar yaşayan Galatasaray'da resmi açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp; maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız golcü Victor Osimhen ve tecrübeli orta saha Mario Lemina ile birlikte Singo'nun sağlık durumlarına ilişkin güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

OSİMHEN VE LEMİNA'NIN İLERİ TETKİKLERİ BEKLENİYOR

Başakşehir mücadelesinde yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle kenara gelmek zorunda kalan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın ilk kontrolleri sağlık heyeti tarafından gerçekleştirildi. Galatasaray Kulübünden yapılan resmi açıklamada, iki oyuncunun son durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen ve tedavilerine başlanan oyuncularımız Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın MR dahil ileri tetkikleri yarın tamamlanacaktır."

SİNGO'NUN ADALESİNDE HASAR VE KANAMA TESPİTİ

Osimhen ve Lemina'nın yanı sıra, sarı-kırmızılı ekipte sakatlık şoku yaşayan bir diğer isim olan Singo'nun durumu da netlik kazandı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, oyuncunun sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ile kanama tespit edildiği duyuruldu.

Futbolcuların yeşil sahalardan ne kadar süre uzak kalacağının, yarın yapılacak son tetkiklerin ardından kesinleşmesi ve tedavi süreçlerinin bu doğrultuda planlanması bekleniyor. Singo’nun 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacağı düşünülüyor.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Victor Osimhen, Galatasaray, Başakşehir, Sporting, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan sakatlanan Osimhen ve Lemina için açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Resul Bey Resul Bey:
    singo ve lemina çürük acilen gönderilmeli, osimhene çok yük biniyor o da bu gidişle bu kervana katılacak. 3 2 Yanıtla
  • Volkan KILIÇ Volkan KILIÇ:
    bu singo ne zaman top oynayacak ya 30 bonservis 5 maaş 1 buçuk yılda 10 maç oynamadı nerdeyse yazıktır ya bu paralara 4 0 Yanıtla
  • s04536076@gmail.com [email protected]:
    GS TOPÇULAR ÇOK SAKATLIK VERİYOR DEMEKKİ SORUN HOCADA TEKNİK HEYET VE DOKTORDA 1 0 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN RAMAZAN KARAMAN:
    singoyu beslemek içinmi cuvalla para verep aldınız adam geldi geleli hep sakat nasıl bir sağlık ekibiniz var bazı oyuncular sahada canını dişine takıp oynarken bazılarıda sakatım diyip oynamıyo oynasada sahada gezinip duruyo milyon dolarları alıp harcıyo ama önemli olan o parayı helal etmek helal etmek içinda sahada canını dişine takıp oynamak oynamıyanlara ben bir taraftar olarak hakkımı helal etmiyorum bir çok taraftarda eminim benim gibi düşünüyo maça gidip parasını veriyo zamanını ayırıyo karşılığını beklemekte taraftarın hakkı... 0 0 Yanıtla
  • hamzataner62 hamzataner62:
    Ramazan kahraman kardeşim siz de gidip paranızı statlara vermeyin adamlar keyif içinde yaşarken siz cebinizdeki çoluk çocuğunuzun rızkını futbolcuların para kazanması için götürüp veriyorsunuz 0 0 Yanıtla
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