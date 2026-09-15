İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu - Son Dakika
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İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde 37 yaşındaki baba asılı halde, 10 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğu ise yataklarında ölü bulundu. Olay yerinde incelemelerini sürdüren ekipler olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde baba asılı halde, iki küçük çocuğu ise yataklarında hareketsiz vaziyette ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı adli soruşturma ve olay yeri inceleme çalışmaları başlatıldı.

Olay, Fethiye Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İş yerinden gelen ihbar üzerine adrese emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

EKİPLER KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ 

Olay yerine ulaşan ekipler, iş yerinin kapısını zorlayarak içeri girdi. Yapılan ilk kontrollerde iş yeri sahibi E.G.’nin (37) asılı halde olduğu görüldü. İş yerinin iç bölümünde yapılan incelemede ise E.G.’nin çocukları olduğu tespit edilen H.G. (10) ve H.G.’nin (6) yataklarında hareketsiz yattığı belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen muayenede, baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği tespit edildi.

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

KESİN ÖLÜM NEDENİ ADLİ İNCELEMEYLE NETLEŞECEK

Olayın ardından Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı çalışma başlattı. Baba ve iki çocuğunun kesin ölüm nedenleri ile olayın meydana geliş şeklinin, yapılacak adli ve otopsi incelemelerinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcılığı, Acil Durum, 3. Sayfa, Olaylar, Fethiye, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hakan as Hakan as :
    Gaz sızıntısı olma ihtimali var 0 8 Yanıtla
  • Kenan CAKIR Kenan CAKIR:
    Belli degilmi adam kimbilir yokluk içinde intihar etmiş.çocuklarida kimseye guvenemeyip arkada kalmasın diye zehirlemis.Yazık gerçekten dar gelirliler zor durumda.Ulkenin yöneticileri bunları neden görmez,umursamaz.Allah rahmet eylesin.taksiratını affetsin üzücü 7 0 Yanıtla
  • Rasit Tok Rasit Tok:
    Ülkenin geldiği nokta ülkenin yarıdan fazlasi hem ailevi sorunu var hem açlık yada işsizlik sorunu var bu babada onlardan birisi çözümü intiharda buldu. 6 1 Yanıtla
  • 1234567 1234567:
    asılı diyor haberi okumadınız sanırım 3 0 Yanıtla
  • ARZ TASARIM DERİ KOLTUK DERİ MOBİLYA ARZ TASARIM DERİ KOLTUK DERİ MOBİLYA:
    ESNAFLAR ARTIK CAN ÇEKİŞİYOR SATTIKLARI ÜRÜNÜ TEKRAR YERİNE , KOYAMAZ, KİRAYI ÖDEYEMEZ, ÇOCUKLARI OKUTAMAZ HALE GELDİLER 850 BİN ESNAF ZOR DURUMDA ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN…..!!!! 1 0 Yanıtla
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