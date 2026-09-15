İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde baba asılı halde, iki küçük çocuğu ise yataklarında hareketsiz vaziyette ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı adli soruşturma ve olay yeri inceleme çalışmaları başlatıldı.

Olay, Fethiye Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İş yerinden gelen ihbar üzerine adrese emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Olay yerine ulaşan ekipler, iş yerinin kapısını zorlayarak içeri girdi. Yapılan ilk kontrollerde iş yeri sahibi E.G.’nin (37) asılı halde olduğu görüldü. İş yerinin iç bölümünde yapılan incelemede ise E.G.’nin çocukları olduğu tespit edilen H.G. (10) ve H.G.’nin (6) yataklarında hareketsiz yattığı belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen muayenede, baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği tespit edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ADLİ İNCELEMEYLE NETLEŞECEK

Olayın ardından Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı çalışma başlattı. Baba ve iki çocuğunun kesin ölüm nedenleri ile olayın meydana geliş şeklinin, yapılacak adli ve otopsi incelemelerinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.