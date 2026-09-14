Bolu Göynük\'te kümes yangınında 24 bin civciv telef oldu

Bolu'nun Göynük ilçesinde etlik piliç yetiştirilen bir kümeste meydana gelen yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÜNEYÇALICA KÖYÜNDE ALEVLER YÜKSELDİ

Olay, Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyünde faaliyet gösteren bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etlik piliç yetiştirilen dev kümeste henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tesisten dumanların yükseldiğini fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye acil olarak itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ ANCAK 24 BİN CİVCİV KURTARILAMADI

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu alevler büyümeden kısa sürede söndürüldü. Ancak yangın sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarında acı tablo ortaya çıktı. Kümeste bulunan yaklaşık 24 bin civcivin dumandan etkilenerek telef olduğu belirlendi.

Büyük çaplı maddi hasara yol açan yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.