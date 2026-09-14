Bolu Göynük'te kümes yangınında 24 bin civciv telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu Göynük'te kümes yangınında 24 bin civciv telef oldu

Bolu Göynük\'te kümes yangınında 24 bin civciv telef oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyündeki etlik piliç kümesinde çıkan yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde etlik piliç yetiştirilen bir kümeste meydana gelen yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÜNEYÇALICA KÖYÜNDE ALEVLER YÜKSELDİ

Olay, Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyünde faaliyet gösteren bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etlik piliç yetiştirilen dev kümeste henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tesisten dumanların yükseldiğini fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye acil olarak itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ ANCAK 24 BİN CİVCİV KURTARILAMADI

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu alevler büyümeden kısa sürede söndürüldü. Ancak yangın sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarında acı tablo ortaya çıktı. Kümeste bulunan yaklaşık 24 bin civcivin dumandan etkilenerek  telef olduğu belirlendi.

Büyük çaplı maddi hasara yol açan yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Bolu Göynük'te kümes yangınında 24 bin civciv telef oldu
Bolu Göynük'te kümes yangınında 24 bin civciv telef oldu
Bolu Göynük'te kümes yangınında 24 bin civciv telef oldu
Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, İtfaiye, Göynük, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Göynük'te kümes yangınında 24 bin civciv telef oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu
Gaziantep FK’de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik Gaziantep FK'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik
Müstehcenlik soruşturmasında Pınar Güler yakalandı Müstehcenlik soruşturmasında Pınar Güler yakalandı

15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
15:12
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor
14:35
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
14:12
Vay be Icardi Yine dört ayak üstüne düştü
Vay be Icardi! Yine dört ayak üstüne düştü
13:34
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık’tan ayrılmak istiyor
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor
13:21
Trabzonspor’da ibre bir anda değişti Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
Trabzonspor'da ibre bir anda değişti! Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
13:07
Valilik raporu ortaya çıktı 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım
Valilik raporu ortaya çıktı! 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 16:12:39. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu Göynük'te kümes yangınında 24 bin civciv telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement