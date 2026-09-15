Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı! Türkiye\'den ayrılalı daha 7 ay olmuştu

Trabzonspor'da Fatih Tekke sonrası yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Bordo-mavili yönetim, takımın başına getirilecek isim konusunda çalışmalarını sürdürürken listeye sürpriz bir teknik adam daha eklendi.

THOMAS REIS İÇİN GÖRÜŞME YAPILDI

Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor, şu anda Bulgaristan ekibi Ludogorets'i çalıştıran Thomas Reis'i gündemine aldı. Bordo-mavililerin hem Ludogorets yönetimiyle hem de deneyimli teknik adamla görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

TÜRKİYE'DEN 7 AY ÖNCE AYRILMIŞTI

Türk futbolunu yakından tanıyan Thomas Reis, Temmuz 2024 ile Şubat 2026 arasında Samsunspor'u çalıştırdı. Alman teknik adam, kırmızı-beyazlıların başında çıktığı 72 karşılaşmada 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet alarak 1,63 puan ortalaması yakaladı. Şubat ayında Samsunspor'dan ayrılan Reis'in Türkiye macerasının üzerinden henüz 7 ay geçti.

LUDOGORETS İLE ZİRVE YARIŞINDA

Thomas Reis'in çalıştırdığı Ludogorets, Bulgaristan Ligi'nde çıktığı 9 karşılaşmada 23 puan topladı. Reis'in ekibi, lider Levski Sofia'nın 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Trabzonspor'un gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Thomas Reis konusunda nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.