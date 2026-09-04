Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya’nın Amazon ormanlarında, modern dünyayla hiçbir teması bulunmayan yerli bir kabile havadan çekilen yüksek çözünürlüklü görüntülerle kayda alındı. Yaşam alanları giderek daralan ve dış tehditlerle karşı karşıya olan topluluğun varlığı bir kez daha belgelendi.

Dünyanın en büyük yağmur ormanları olan Amazon’un balta girmemiş derinliklerinde, insanlık tarihinin en bakir topluluklarından birine ait yeni görüntüler elde edildi. Dış dünyayla hiçbir bağlantısı bulunmayan ve "izole kabile" olarak adlandırılan yerli topluluk, bölge üzerinde gerçekleştirilen araştırma ve koruma uçuşları sırasında havadan görüntülendi.

HAVA ARACINA ODAKLANDILAR 

Araştırmacılar, hava aracının sesini duyan kabile üyelerinin merak ve savunma içgüdüsüyle gökyüzüne baktıklarını ve uçuş yapan araca yöneldiklerini belirtti.

BÜYÜK TEHLİKE ALTINDALAR 

Uzmanlar ve yerli haklarını koruma örgütleri, bu tür keşif ve belgeleme çalışmalarının kabilenin yerini kesin olarak tespit etmek ve onları koruma altına almak için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Bölgede artan yasa dışı ağaç kesimi, madencilik faaliyetleri ve tarım alanı açma çalışmaları, bu izole toplulukların yaşam alanlarını her geçen gün daha fazla tehdit ediyor. Ayrıca, bağışıklık sistemleri modern hastalıklara karşı tamamen savunmasız olan bu insanların dış dünyayla doğrudan temas kurması, olası salgın hastalıklar nedeniyle kabile nüfusunun yok olma riskini beraberinde getiriyor.

İşte o anlardan kareler; 

Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi
Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Brezilya, Amazon, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa yavuzdeger Mustafa yavuzdeger:
    bi rahat bırakın insanları 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor
Trump’tan “Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı’na alternatif olarak tanıtıyor“ haberine “Harika“ yorumu Trump'tan "Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak tanıtıyor" haberine "Harika" yorumu
Türkiye’den Avrupa Parlamentosu’nda TSK’ya yönelik “iftiralara“ tepki Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nda TSK'ya yönelik "iftiralara" tepki
Ellerini zincire sıkıştıran adamın 6 parmağı koptu Ellerini zincire sıkıştıran adamın 6 parmağı koptu
Eski bakan Denizolgun’un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt Eski bakan Denizolgun'un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman’ın ifadesine ulaşıldı Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman'ın ifadesine ulaşıldı
Trump’tan İspanya’daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar Trump'tan İspanya'daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar

15:55
Melih Gökçek ifade vermek için adliyeye geldi
Melih Gökçek ifade vermek için adliyeye geldi
15:43
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
15:39
Bursa’da tüyleri diken diken eden anlar Fonda yine o müzik var
Bursa'da tüyleri diken diken eden anlar! Fonda yine o müzik var
15:06
Silivri’deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
Silivri'deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
14:31
Pimi çekip bombayı patlatamadılar Galatasaray’da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
13:49
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor’a sürpriz isim
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 16:00:48. #7.12#
SON DAKİKA: Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement