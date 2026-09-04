Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Dünyanın en büyük yağmur ormanları olan Amazon’un balta girmemiş derinliklerinde, insanlık tarihinin en bakir topluluklarından birine ait yeni görüntüler elde edildi. Dış dünyayla hiçbir bağlantısı bulunmayan ve "izole kabile" olarak adlandırılan yerli topluluk, bölge üzerinde gerçekleştirilen araştırma ve koruma uçuşları sırasında havadan görüntülendi.

HAVA ARACINA ODAKLANDILAR

Araştırmacılar, hava aracının sesini duyan kabile üyelerinin merak ve savunma içgüdüsüyle gökyüzüne baktıklarını ve uçuş yapan araca yöneldiklerini belirtti.

BÜYÜK TEHLİKE ALTINDALAR

Uzmanlar ve yerli haklarını koruma örgütleri, bu tür keşif ve belgeleme çalışmalarının kabilenin yerini kesin olarak tespit etmek ve onları koruma altına almak için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Bölgede artan yasa dışı ağaç kesimi, madencilik faaliyetleri ve tarım alanı açma çalışmaları, bu izole toplulukların yaşam alanlarını her geçen gün daha fazla tehdit ediyor. Ayrıca, bağışıklık sistemleri modern hastalıklara karşı tamamen savunmasız olan bu insanların dış dünyayla doğrudan temas kurması, olası salgın hastalıklar nedeniyle kabile nüfusunun yok olma riskini beraberinde getiriyor.

İşte o anlardan kareler;