Gökçek'e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur - Son Dakika
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Gökçek'e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur

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Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne gelen Melih Gökçek’e, girişte Bülent Arınç’ın “Savcı çağırırsa koşa koşa giderim” sözleri soruldu. Gökçek, Arınç’la ilgili soruya sözlü yanıt vermek yerine umursamaz tavırlarla elini sallayarak karşılık verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddiaları üzerine hakkında soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

SAKIZ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Başsavcılığın çağrısı üzerine yürütülen adli süreç fiilen başladı. 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılan Gökçek, beklenen saatte adliye binasına geldi. İfade işlemlerini gerçekleştirmek üzere adliyeye giriş yapan Gökçek'in ağzında sakız olması dikkat çekti.

Gökçek'e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur

ARINÇ SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN TAVIR

Gökçek'e adliye girişinde Bülent Arınç'ın "Savcı ‘Buyurun, tanık sıfatıyla size şunları soracağız’ derse koşa koşa giderim." sözleri soruldu. Gökçek bu soruya umursamaz tavırlarla elinin sallayarak yanıt verdi.

Gökçek'e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Murat Ağırel tarafından gündeme getirilen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan resmi açıklamada, basında yer alan "İbrahim Melih Gökçek'in yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı" yönündeki iddiaların aydınlatılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Hakkındaki soruşturma haberinin ardından kısa bir değerlendirme yapan Gökçek, "Allah'ın izniyle kendimi Türk adaletine teslim ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ABB'DEN ÇARPICI SUÇ DUYURUSU

Gökçek hakkındaki hukuki süreç, Ankara Büyükşehir Belediyesinin attığı yeni adımla daha da genişledi. ABB Avukatı Nadi Türkaslan, belediye ihalelerine fesat karıştırıldığı gerekçesiyle savcılığa kapsamlı bir suç duyurusunda bulundu. Sunulan şikayet dilekçesinde; Melih Gökçek, aile üyeleri, Beyaz TV Ankara yöneticileri, Osmanlıspor yöneticileri ve ihalelere fesat karıştırdığı öne sürülen diğer şahıslar hakkında "suç örgütü" kurdukları iddiasıyla yasal işlem yapılması talep edildi. 

Ankara Adliyesi, Bülent Arınç, Melih Gökçek, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Gökçek'e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Artiz, bentderesindeki kadınların selam var 9 3 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Ağız kuruluğu soruşturmadan dolayı artmış sanırım.Yutkunma güçlüğü çekiyor olabilir 6 0 Yanıtla
  • Kemal Demir Kemal Demir:
    şimdi sakız çiğnersin ama ölüm meleği bir gece ansızın çıkıp geldiği zaman korkudan bembeyaz olacak. yemin ediyorum o gün geldiği zaman çaresizce hesap vermeye gideceğiz hepimiz. hayattayken hava hoş. ama ölüm var işte. 4 0 Yanıtla
  • tytkcmjqny tytkcmjqny:
    o kadar kendinden emin ki adam tertemiz belli ki…maşallah mı desem. 0 2 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Kendinden o kadar emin ki.Kesin yırtarım diye düşünüyor 2 0 Yanıtla
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