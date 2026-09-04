Gökçek'e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur

Gökçek'e adliye girişinde Bülent Arınç 'ın "Savcı ‘Buyurun, tanık sıfatıyla size şunları soracağız’ derse koşa koşa giderim." sözleri soruldu. Gökçek bu soruya umursamaz tavırlarla elinin sallayarak yanıt verdi.

Başsavcılığın çağrısı üzerine yürütülen adli süreç fiilen başladı. 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılan Gökçek, beklenen saatte adliye binasına geldi. İfade işlemlerini gerçekleştirmek üzere adliyeye giriş yapan Gökçek'in ağzında sakız olması dikkat çekti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddiaları üzerine hakkında soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek , "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Murat Ağırel tarafından gündeme getirilen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan resmi açıklamada, basında yer alan "İbrahim Melih Gökçek'in yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı" yönündeki iddiaların aydınlatılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Hakkındaki soruşturma haberinin ardından kısa bir değerlendirme yapan Gökçek, "Allah'ın izniyle kendimi Türk adaletine teslim ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ABB'DEN ÇARPICI SUÇ DUYURUSU

Gökçek hakkındaki hukuki süreç, Ankara Büyükşehir Belediyesinin attığı yeni adımla daha da genişledi. ABB Avukatı Nadi Türkaslan, belediye ihalelerine fesat karıştırıldığı gerekçesiyle savcılığa kapsamlı bir suç duyurusunda bulundu. Sunulan şikayet dilekçesinde; Melih Gökçek, aile üyeleri, Beyaz TV Ankara yöneticileri, Osmanlıspor yöneticileri ve ihalelere fesat karıştırdığı öne sürülen diğer şahıslar hakkında "suç örgütü" kurdukları iddiasıyla yasal işlem yapılması talep edildi.