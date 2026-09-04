Paşinyan'dan garip hareketler

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dijital mecralardaki sıra dışı iletişim tarzıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Resmi siyasi söylemlerin dışına çıkarak takipçileriyle doğrudan etkileşime geçen Paşinyan, sosyal medya platformlarında sık sık canlı yayın açmaya başladı.

CANLI YAYINDA KALP İŞARETİ YAPTI

Son yayınında kameraya karşı el hareketleriyle kalp işareti yapan ve takipçilerinden gelen etkileşimlere renkli yanıtlar veren Paşinyan’ın o anları kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

"İYİCE TUHAFLAŞTI"

Görüntülerin uluslararası platformlarda ve sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılar Paşinyan’ın bu tarzını yorum yağmuruna tuttu. Bazı kullanıcılar devlet adamı profilinin dışına çıkıldığını savunarak "İyice TikTokçu oldu" ve "İyice tuhaflaştı" şeklinde eleştirel yorumlarda bulunurken, bazı takipçileri ise bu rahat tavırları halkla kurulan samimi bir bağ olarak değerlendirdi.