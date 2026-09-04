Gökçek’in ifadesi öncesi dikkat çeken gelişme! ABB'den ihale alan 36 şirkete soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökçek’in ifadesi öncesi dikkat çeken gelişme! ABB'den ihale alan 36 şirkete soruşturma

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve iştirakleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin 36 şirket hakkında "örgütlü suçlar" kapsamında kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma dosyasında, eski başkan Melih Gökçek döneminde belediyeden ihale alan firmaların da yer alması dikkat çekti.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesine resmi bir yazı gönderilerek inceleme altındaki 36 şirket mercek altına alındı. Başsavcılık yazısında, söz konusu şirketlerin bugüne kadar katıldığı veya kazandığı tüm ihalelerin eksiksiz bir listesinin hazırlanması talep edildi. İlgili ihale dosyalarının ve dökümlerin doğrudan Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne elden teslim edilmesi istendi.

ESKİ DÖNEM İHALELERİ DE SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Savcılığın talebi üzerine hızla harekete geçen ABB Hukuk Müşavirliği, istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz toparlanması amacıyla ilgili yazıyı tüm belediye birimlerine ve iştiraklerine iletti. Yürütülen "örgütlü suçlar" soruşturmasının oldukça geniş bir dönemi kapsadığı belirtilirken, dosyada adı geçen 36 şirket arasında Melih Gökçek'in belediye başkanlığı yaptığı dönemde büyük çaplı ihaleleri alan firmaların da bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Emniyet güçlerinin teslim edilecek ihale dosyaları üzerinden şirketlerin ticari hareketlerini ve olası usulsüzlük iddialarını detaylı şekilde inceleyeceği öğrenildi.

MELİH GÖKÇEK BUGÜN İFADE VERECEK

Belediye ihalelerine ve şirketlere yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma süreci başlatılırken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün saat 16.00'da yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine "şüpheli" sıfatıyla savcılığa giderek ifade verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Başsavcılığı, Melih Gökçek, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Gökçek’in ifadesi öncesi dikkat çeken gelişme! ABB'den ihale alan 36 şirkete soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

16:11
Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi
Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi
15:55
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede İşte ilk görüntüler
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
15:43
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
15:39
Bursa’da tüyleri diken diken eden anlar Fonda yine o müzik var
Bursa'da tüyleri diken diken eden anlar! Fonda yine o müzik var
15:06
Silivri’deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
Silivri'deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 16:26:53. #7.13#
SON DAKİKA: Gökçek’in ifadesi öncesi dikkat çeken gelişme! ABB'den ihale alan 36 şirkete soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement