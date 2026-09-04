Avcılar'da tedavi parası 1 milyon TL'lik altın ve dövizi hırsızlar çaldı, o anlar kamerada - Son Dakika
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Avcılar'da tedavi parası 1 milyon TL'lik altın ve dövizi hırsızlar çaldı, o anlar kamerada

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İstanbul Avcılar'da 59 yaşındaki Nazlı Özgür'ün eklem rahatsızlığı tedavisi için biriktirdiği 1 milyon lira değerindeki altın ve döviz, eve giren 2 kadın tarafından çalındı. Olay anları güvenlik kamerasına yansırken, Özgür polise başvurdu ve soruşturma sürüyor.

İstanbul'da eklem rahatsızlığı nedeniyle emekli olan 59 yaşındaki Nazlı Özgür'ün tedavisi için biriktirdiği 1 milyon lira değerindeki altın ve döviz iddiaya göre eve giren şahıslar tarafından çalındı. 2 kadının ise apartmana girip çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansırken Özgür, yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Olay, 2 Eylül Çarşamba günü İstanbul'un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Hardal Sokakta yaşandı. İddiaya göre, 59 yaşındaki Nazlı Özgür'ün evden çıkmasını fırsat bilen 2 kadın elini kolunu sallayarak geldikleri apartmanda bir daireye girerek 1 milyon lira değerindeki altın ve dövizleri çaldı. Şahısların apartmana girdiği ve çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kadının 20 dakika içerisinde olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Öte yandan çalınan altın ve dövizleri eklem rahatsızlıkları bulunan 59 yaşındaki kadının tedavisi için biriktirdiği öğrenildi. Nazlı Özgür, 2 şahsın evi dağıtmadan altınların ve dövizlerin bulunduğu çekmeceye yöneldiğini ifade etti. Yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşayan Özgür, olay sonrası hemen polise başvurduğunu, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü söyledi.

"Bütün biriktirdiklerim gitmiş"

Tedavi görmek için yaptığı birikimin çalındığını söyleyen 59 yaşındaki Nazlı Özgür, "Çarşamba günü sabah 6 buçukta torun bakmaya gittim. Akşam 8 gibi toplandım. Eve girdiğimde bir gariplik hissettim. Önce oturdum, rahatsızım; protezliyim. Üstümü değiştirecektim ama evde bir şeylerin değiştiğini hissettim. Halı yerinden kaymıştı. O dakikada, bilmiyorum neden biriktirdiğim şeyler aklıma geldi. Bacağımdan ötürü emekliyim. Onlar aklıma geldi çünkü doktora gitmem gerekiyordu. Hemen çekmeceyi açtım, bütün biriktirdiklerim gitmiş. Kutuların hepsi açıktı, başka bir yerde bir şey yok. Daireye hiç dokunmamışlar. Sadece çekmecelere dokumuşlar. Vallahi takip mi ettiler, orasını bilemiyorum. Yöneticiye gittim, polisi aradık, gelip parmak izlerini aldılar. Ertesi gün yönetici geldiğinde tek tek kamera görüntülerini çıkardık. 14.20'de iki yabancı giriyor. Direkt asansöre giriyorlar. Katlarda kamera yok, 20 dakika sonra da çıkıyorlar. Sorduk bütün binaya kimse tanımıyordu. Bugün de bu resimleri ve videoları tekrardan emniyete götürdük. Emniyette videoları görünce hemen tanıdılar. Bunlar hırsız dediler. Yaklaşık bir milyonu aşkın altın ve dolar var. Eşim yurt dışında çalışıyor, hastalıklarım için biriktirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Avcılar, Döviz, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da tedavi parası 1 milyon TL'lik altın ve dövizi hırsızlar çaldı, o anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da tedavi parası 1 milyon TL'lik altın ve dövizi hırsızlar çaldı, o anlar kamerada - Son Dakika
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