Motorine 7,76 lira zamlandı, litre fiyatı 90 lirayı aşarak Bitlis 91,65 ile zirvede yer aldı - Son Dakika
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Motorine 7,76 lira zamlandı, litre fiyatı 90 lirayı aşarak Bitlis 91,65 ile zirvede yer aldı

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Gece yarısı yürürlüğe giren zamla motorinin litresi Türkiye genelinde tarihi zirve yaptı ve birçok ilde 90 lirayı aştı. Bitlis, 91,65 lira ile en yüksek fiyatın görüldüğü il olurken; Ankara'da 89,91, İstanbul'da 88,81, İzmir'de 90,20 ve Antalya'da 91,26 liraya yükseldi.

Motorinin litresi, gece yarısı yapılan 7,76 liralık zam sonrasında tarihi bir düzeye çıktı. Türkiye'de, birçok ilde motorinin litresi 90 lirayı aştı. Bitlis, 91,65 lira ile birinci sırada yer aldı. Motorinde halen 3 lira olan ÖTV tutarının her ay 3'er lira artacağına işaret eden sektör kaynakları, "Dolayısıyla ÖTV olarak ekim ayında 6, kasım ayında 9, aralık aralık ayında 12 lira alınacak. 1 Ocak 2027'de 13,9006 liraya çıkacak. Bu artışlar, motorinin litre fiyatlarına yüzde 20 KDV ile birlikte yüksek oranlı zam olarak yansıyacak" dedi.  

Motorine 7,76 lira zamlandı, litre fiyatı 90 lirayı aşarak Bitlis 91,65 ile zirvede yer aldı

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

ABD ve İran arasında saldırıların yeniden başlaması, hem Brent petrolün hem de küresel piyasalarda motorin ve benzinin ton fiyatlarını ciddi biçimde artırdı. Fiyatların yükselmesi gerek benzine gerekse de motorine yüksek tutarlı zammı tetikledi. Cuma gününden geçerli motorine 7,76 lira, benzine de 2,47 lira zam yapıldı. Zammın ardından motorinin litresi, Türkiye'de çok sayıda ilde tüm zamanların rekorunu kırdı ve 90 lirayı aştı.

Bitlis, (dağıtım şirketine göre küçük değişiklik gösterebilir) 91,65 lira ile birinci sırada yer aldı. Elazığ'da 91,60, Bingöl'de 91,57, Batman'da 91,48 ve Ağrı'da 91,45 lira düzeyine çıktı.

Motorine 7,76 lira zamlandı, litre fiyatı 90 lirayı aşarak Bitlis 91,65 ile zirvede yer aldı

DÖRT BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

Motorinin litresi dört büyük şehirde de ya 90 liraya dayandı, ya da bu tutarı aştı. Ankara'da 89,91 liraya, İstanbul'da 88,81 liraya, İzmir'de 90,20 liraya ve Antalya'da 91,26 liraya yükseldi.

Sektör kaynakları, yaptıkları açıklamada, motorin ve benzin fiyatlarının il düzeyinde farklılık göstermesinin rafineriye olan uzaklıkla ilgili olduğunu, lojistik maliyetlerin fiyatı etkilediğini belirtti.

Kaynaklar, küresel gerilimin devam etmesi durumunda fiyatların daha da artabileceğini belirterek, "Bu durumda gerek motorinde gerekse de benzinde daha yüksek fiyatlar söz konusu olacaktır" dedi.

Motorine 7,76 lira zamlandı, litre fiyatı 90 lirayı aşarak Bitlis 91,65 ile zirvede yer aldı

ÖTV ARTIŞI VE YENİ ZAMLAR

Kaynaklar, motorinde ÖTV tutarının halen 3 lira olduğunu, bu tutarın izleyen aylarda her ay 3'er lira daha artacağını hatırlatarak, "Dolayısıyla ÖTV olarak eylül ayında 3, ekimde 6, kasımda 9, aralıkta 12 lira alınacak. 1 Ocak 2027'de 13,9006 liraya çıkacak. Bu artışlar, motorinin litre fiyatlarına yüzde 20 KDV ile birlikte yüksek oranlı zam olarak yansıyacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Motorine 7,76 lira zamlandı, litre fiyatı 90 lirayı aşarak Bitlis 91,65 ile zirvede yer aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motorine 7,76 lira zamlandı, litre fiyatı 90 lirayı aşarak Bitlis 91,65 ile zirvede yer aldı - Son Dakika
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