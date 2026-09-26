Manisa Yunusemre\'de oto kaportacı İsa Acar ve eşi evinde tabancayla ölü bulundu

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, oto kaporta dükkanı işleten İsa Acar (56) ve eşi Mümire Acar (54), evlerinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, Yunusemre ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. Sanayide oto kaporta dükkanı bulunan İsa Acar ve eşi Mümire Acar'dan haber alamayan yakınları, kontrol için evlerine gitti. Bugün saat 14.00 sıralarında eve giren yakınları, Acar çiftini kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, İsa ve Mümire Acar çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cansız bedenlerinde yapılan incelemede, tabancayla vurularak öldürüldükleri tespit edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından çiftin cenazeleri, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Çiftin geçen yıl evlendikleri öğrenildi. Ekipler, cinayeti kimin işlediğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.