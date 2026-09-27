Barzani, ABD-İran savaşı sürerse IKBY'nin tehditlere açık kalacağını söyledi - Son Dakika
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Barzani, ABD-İran savaşı sürerse IKBY'nin tehditlere açık kalacağını söyledi

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IKBY Başbakanı Barzani, ABD'nin Irak'tan çekilmesi için belirlenen 30 Eylül'ün çalkantılı döneme denk geldiğini söyledi. Barzani, İran'a yakın grupların silah bırakmamasının Kürt özerkliğini tehdit edebileceğini, ABD-İran savaşı sürerse IKBY'nin tehditlere açık kalacağını savundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, "ABD'nin Irak'tan çekilmesi çalkantılı döneme denk geldi." dedi.

Barzani, Financial Times Gazetesi'ne verdiği röportajda, ABD'nin Irak'tan çekilmesi için belirlenen 30 Eylül tarihinin bölgede özellikle çalkantılı bir döneme denk geldiğini belirtti.

Bölgedeki güvenlik durumuna dikkati çeken Barzani, "Biz (IKBY) zayıfız ve saldırıya uğruyoruz. Uygun bir savunma sisteminiz olmadan kendi başınıza bırakılmanız, buna utanç verici demek gerekir." ifadelerini kullandı.

Barzani, İran'a yakın silahlı grupların silah bırakmayı reddetmesinin Irak'taki federal düzeni zayıflatabileceğini ve Kürtlerin elde ettiği özerkliği tehdit edebileceğini savunarak, ABD-İran savaşının devam etmesi halinde "IKBY'nin tehditlere açık kalacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkanı Ofis Müdürü Abdulemir Şammari, yaptığı açıklamada, ülkeden çekilmeye başlayan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Irak'taki merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını bildirmişti.

Irak hükümeti de koalisyon güçlerinin çekilmesi nedeniyle tüm devlet kurumlarında 30 Eylül ile 3 Ekim tarihine kadar resmi tatil kararı almıştı.

Uluslararası basında çıkan haberlerde, ABD güçlerinin bölgeden ayrılırken, Erbil'de bulunan hava savunma sistemlerini de çekeceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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