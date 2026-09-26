Cübbeli Ahmet’in damadı Esat Palazoğlu'ndan 1,8 milyarlık iddiaya yanıt - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet’in damadı Esat Palazoğlu'ndan 1,8 milyarlık iddiaya yanıt

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Cübbeli Ahmet’in damadı Esat Palazoğlu\'ndan 1,8 milyarlık iddiaya yanıt
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Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadı Esat Palazoğlu, fon soruşturması kapsamında hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Palazoğlu, 180 milyon TL yatırımla 1,8 milyar TL kazanç sağladığı iddiasını reddederek “Ben de mağdurum” dedi. ESAM şirketinde ortaklığının bulunmadığını belirten Palazoğlu, Bolu Karacasu’daki termal otel projesiyle de herhangi bir ortaklık ilişkisi olmadığını savundu.

Cübbeli Ahmet’in damadı Esat Palazoğlu, fon soruşturmasıyla bağlantılı olarak hakkında ortaya atılan iddiaların ardından sessizliğini bozdu. Palazoğlu, fonlarda yatırım yaptığını kabul ederken kendisine atfedilen yüksek kazanç rakamlarını reddetti.

“1,8 MİLYAR TL KAZANMADIM”

Palazoğlu hakkındaki en dikkat çekici iddialardan biri, 180 milyon TL’lik fon yatırımının 1,8 milyar TL’ye ulaştığı yönündeydi. Palazoğlu ise böyle bir kazancının bulunmadığını söyledi. Çeşitli fonlara farklı dönemlerde yatırım yaptığını belirten Palazoğlu, söz konusu rakamların kendisiyle ilgisinin olmadığını ifade etti. Fon soruşturması kapsamında SPK ve savcılık tarafından finansal kayıtların talep edildiğini söyleyen Palazoğlu, hesap hareketlerinin incelenmesiyle gerçek tablonun ortaya çıkacağını savundu. Palazoğlu, yatırımlarından kazanç sağlamadığını belirterek “Ben de mağdurum” dedi.

Cübbeli Ahmet’in damadı Esat Palazoğlu'ndan 1,8 milyarlık iddiaya yanıt

“GİREN PARAM BELLİ, ÇIKAN PARAM BELLİ”

Fonlardaki para hareketlerinin kayıt altında olduğunu vurgulayan Palazoğlu, yaptığı yatırımların ve çektiği paraların resmi belgeler üzerinden tespit edilebileceğini söyledi. Odatv'ye konuşan Palazoğlu, “Benim giren param belli, çıkan param belli” ifadelerini kullanarak hesaplarının incelenmesini istedi. Fonlardan zarar ederek çıktığını savunan Palazoğlu, kendisinin de süreç nedeniyle maddi kayıp yaşadığını dile getirdi.

ESAM ORTAKLIĞI İDDİASINA YANIT

Palazoğlu’na, fon soruşturmasında adı geçen Serdar Turhan ve Muhammed Yarız ile bağlantılı ESAM Gayrimenkul Turizm AŞ hakkındaki iddialar da soruldu. Palazoğlu şirketin kurulduğunu doğrularken, kendisinin ESAM’ın ortağı olmadığını söyledi. Şirket adının Esat Palazoğlu, Serdar Turhan, Ahmet Palazoğlu ve Muhammed Yarız’ın isimlerinin baş harflerinden oluştuğu yönündeki değerlendirmeye de karşı çıktı. Muhammed Yarız ve Serdar Turhan ile herhangi bir resmi ortaklığının bulunmadığını belirten Palazoğlu, böyle bir ilişkinin bulunması halinde ticaret sicili kayıtlarında görülebileceğini ifade etti.

Cübbeli Ahmet’in damadı Esat Palazoğlu'ndan 1,8 milyarlık iddiaya yanıt

BOLU'DAKİ 229 ODALI OTEL PROJESİNE DEĞİNDİ

Dosyada öne çıkan başlıklardan biri de Bolu Karacasu’da 52 dönümlük arazi üzerinde planlanan 229 odalı termal otel projesi oldu. Palazoğlu, söz konusu arazinin kardeşi Ahmet Palazoğlu ile bağlantılı olduğunu doğruladı ancak kendisinin projede ortak olmadığını söyledi. Projenin henüz ruhsat almadığını ve inşaat çalışmalarının başlamadığını da belirtti. Palazoğlu, Turhan ve Yarız’ın mal varlıkları hakkında uygulanan tedbirlerin proje üzerindeki hisselere de yansıdığını, bunun kendisiyle kişisel bir ortaklık ilişkisi anlamına gelmediğini savundu.

“BENİM RESMİ, GAYRİRESMİ İLİŞKİM YOK”

Hakkındaki ortaklık iddialarını kesin bir dille reddeden Palazoğlu, “Benim resmi, gayriresmi ilişkim yok” diyerek Bolu’daki projeyle bağlantısının bulunmadığını söyledi.

Cübbeli Ahmet HocaAhmet Mahmut ÜnlüEkonomiGündemBoluSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Özkan Özdemir Özkan Özdemir:
    Yok ya ben suçluyum 3 2 Yanıtla
  • Oooo Oooo:
    Arkadaşımız mağdur olmuş iban paylaşsa destek olsak 2 2 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    yok sen haluk levent e ahbapçılara ver birazda senin için kumar oynasın 0 0
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