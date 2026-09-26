Muğla Bodrum'da devrilen kamyonetin altında kalan 15 yaşındaki sürücü öldü - Son Dakika
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Muğla Bodrum'da devrilen kamyonetin altında kalan 15 yaşındaki sürücü öldü

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Muğla Bodrum\'da devrilen kamyonetin altında kalan 15 yaşındaki sürücü öldü
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Muğla Bodrum'da çukura girip kontrolden çıkan kamyonet devrildi ve 15 yaşındaki sürücü kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Vatandaşlar kepçeyle kamyoneti kaldırıp sürücüyü kurtardı; Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Peksimet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi Fırıncı Sokak'ta 15 yaşındaki E.S. idaresindeki kamyonet, çukura girip kontrolden çıktı. Duvara çarpıp devrilen kamyonetten savrulan E.S., kamyonetin altında kaldı. Durumu fark eden bölgedeki vatandaşlar, kepçe ile kamyoneti kaldırıp çocuğu kurtardı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde E.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Jandarma ekipleri, olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı. Çocuğun cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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