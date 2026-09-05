Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum
Ali Koç'la birlikte askerlik yaptığını belirten bir kişi, yıllar sonra o günlere ilişkin dikkat çeken bir yorum yaptı. Koç'la aynı ranzada yattıklarını söyleyen kişi, "Çita gibi askerdi. Herkesle beraber yapmayabilirdi ama yaptı" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un askerlik dönemine ilişkin dikkat çeken bir yorum geldi. Kendisini Ali Koç'un asker arkadaşı olarak tanıtan bir kişi, birlikte geçirdiklerini söylediği askerlik günlerinden bahsetti.
"ASKER ARKADAŞIM ALİ"
Yorumunda Ali Koç'la aynı birlikte bulunduğunu ifade eden kişi, "Asker arkadaşım Ali. 1104, birinci takım, birinci manga. Mutlulukların daim olsun. Vatansever, adam gibi adam" sözlerini kullandı.
"ÇİTA GİBİ ASKERDİ"
Aynı kişi, daha sonra yaptığı yorumda Koç'un askerlik dönemindeki tavrını anlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Çita gibi askerdi. Herkesle beraber yapmayabilirdi ama yaptı. Aynı ranzada yattık."
Koç'un diğer askerlerle aynı şartları paylaştığını ifade eden kişinin sözleri, kendi anlatımına dayanıyor. Yorumu yapan kişinin Ali Koç'la asker arkadaşlığına ilişkin bağımsız bir doğrulama ise bulunmuyor.
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